YouTester, la sfida prosegue con il quarto episodio. E questa volta li abbiamo portati in mezzo a terra e sassi. Sì insomma, quest'oggi è tempo di off road, ma sopratutto, di tecnica di guida sullo sterrato con esercizi che ci permetteranno di valutare i ragazzi sulla loro sensibilità sul pedale dell'acceleratore...e non solo. A loro disposizione un istruttore di primissimo livello, Gian Luca Caldani.

Fotogallery: YouTester 2019, ep.4, la prova in Off Road

51 Foto

A lezione da un pilota

Capo istruttore da anni su strada, pista e off road, Gianluca Caldani ha voluto mettere alla prova i ragazzi insegnandogli le tecniche dello sterrato, ma sopratutto analizzando, insieme a Giuliano e Andrea, l'approccio ed il comportamento dei ragazzi alla guida. Il suo curriculum? Pilota professionista tra il 1988 ed il 2009, pilota di Formula Italia, Formula 2000, Formula 3, salvo poi specializzarsi nelle discipline a lui oramai più care, come il Rally e le Gare in Salita.

Prove sospese

Le prove non saranno hollywoodiane, vero, ma saranno decisamente formative e probanti per capire al meglio, chi ha un piede reattivo e sensibile, ed una testa capace di analizzare al meglio le situazioni. Perchè un buon tester deve dimostrare doti di sicurezza, autorevolezza alla guida, ma soprattutto confidenza. Il primo esercizio riguarda un attraversamento di un ostacolo longitudinale con un angolo di inclinazione definito.

Sarà un attraversamento realizzato da dei tronchi, dunque con dei punti di intersezione insidiosi per la natura degli stessi. I ragazzi dovranno dimostrare di saper reagire agli stimoli in situazioni di "equilibrio precario", rispondendo al meglio alle indicazioni di Gian Luca alla guida, e degli altri istruttori al di fuori. Sul sedile posteriore della Tarraco poi, Giuliano e Andrea valuteranno il comportamento di ognuno di loro.

A tutto Twist

Nella seconda prova, la sensibilità alla guida e la giusta propriocezione saranno gli elementi che Giuliano e Andrea valuteranno. E' tempo di twist infatti, ed i ragazzi dovranno anche capire i tempi di trasferimento del carico di una macchina accelerando e frenando con delicatezza in condizioni di equilibrio precario. Come se la saranno cavata?

YouTube, vi rispondiamo in diretta

Tutti gli episodi di YouTester andranno in onda il Giovedì sera alle 21:15, in Prima Visione in diretta su YouTube. Anche questa volta avrete la possibilità di interagire e commentare in diretta con noi. Infatti, grazie ai commenti Live saremo in grado di rispondervi insieme agli special coach che vi racconteranno scelte e aneddoti.

Instagram Stories, diteci la vostra

Ricordiamo anche che, con la nuova stagione di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!