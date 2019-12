L’arrivo del crossover elettrico Mach-E verrà ricordato come un momento di svolta per la Ford Mustang che, in 64 anni di storia, non aveva mai ricevuto una variante di serie con carrozzeria non coupé o cabrio (men che meno con motore elettrico). Questo però non significa che la Mustang sia rimasta sempre uguale in tutta la sua carriera.

A dimostrarlo c’è il prototipo Mach 1 Concept del 1966, proposta di stile che ha portato all'esordio la novità del portellone (inedito per la Mustang) e anticipato la versione sportiva Mach 1 del 1969: a distinguerla sono il look più “mascolino” e le prestazioni superiori rispetto alla Mustang vendute dal 1965.

Più sportiva e... pratica

La Mach 1 Concept ha un aspetto più grintoso e esasperato della Mustang di serie, come denotano la mascherina prominente, i fari incassati e il cofano con due aperture per il raffreddamento del motore.

A contraddistinguere il prototipo sono anche il tetto ribassato, che dà origine al parabrezza e a vetri laterali più sottili, e le lamelle al posto del lunotto posteriore, oltre a dettagli in stile racing come i due grossi bocchettoni per il rifornimento dietro i vetri laterali e le prese d’aria maggiorate nelle fiancate. Sono d'effetto anche i quattro scarichi posteriori.

La Mustang Mach 1 Concept è dotata inoltre del portellone, assente per la Ford Mustang di prima generazione ma disponibile per la seconda generazione del 1973.

Ha solo gli 8 cilindri

Il prototipo Mach 1 ha ispirato concretamente la versione Mustang Mach 1 dal 1969, disponibile solo con motori V8 e riconoscibile per alcune personalizzazioni in chiave “corsaiola”: ha il cofano verniciato in nero, nel quale risalta la grande presa d’aria, e strisce adesive nelle fiancate.

Il motore base è il V8 di 5.8 litri, mentre le Mustang meno esasperate avevano anche i 6 cilindri di 3.3 e 4.1 litri, ma in opzione sono previsti per la Mach 1 anche gli otto cilindri di 6.4 e 7.0 litri. La Mach 1 è dotata inoltre di migliorie per l’assetto.