12 auto sul ring dei crash test nell'ultima tornata delle prove Euro NCAP. Elettriche e non, per lo più SUV e risultati che vanno dalle 5 alle 3 stelle. Le auto sottoposte alle provo sono: Tesla Model X, Porsche Taycan, Skoda Octavia, Renualt Captur, Ford Kuga, Audi Q7, Peugeot 2008, Subaru Forester, Volkswagen Sharan, Seat Alhambra, Ford Mondeo e Jeep Renegade.

L'Euro Ncap, come da tradizione, effettua diversi test e poi giudica quattro aree: gli standard di sicurezza per gli adulti a bordo, la protezione offerta ai bambini "legati" ai seggiolini, la capacità dell'auto di rendere meno grave l'investimento di pedoni e ciclisti e l'efficacia degli aiuti alla guida.

Tesla Model X

Grazie ai notevoli risultati in termini di protezione occupanti, 98%, protezioni bambini, 81%, e protezione dei pedoni, 72%, Tesla Model X arriva allo stello livello di Model 3. Le due elettriche di Elon Musk, sono sulla rampa di lancio per il best in class nelle rispettive categorie di quest'anno.

Porsche Taycan

Altra protagonista a emissioni 0 è la Taycan, la prima vettura completamente elettrica di Porsche, rivale della Tesla Model S nel segmento delle berline completamente elettriche. La Taycan è più concentrata sulle prestazioni e si rivolge principalmente alla fascia alta del mercato dell'auto, ma è comunque rassicurante che l'auto abbia raggiunto le cinque stelle nei test di sicurezza.

Skoda Octavia

Arrivata da poco la Skoda Octavia tiene fede alla tradizione con 5 stelle piene nei test. La piattaforma garantisce ottime prestazioni quanto a protezione degli occupanti e gli ADAS evoluti permetto di assicurare buoni risultati anche nelle situazioni esterne, a contatto con gli altri utenti della strada.

Renault Captur

Il segmento dei B-SUV continua a popolarsi e da poco Renault ha fatto debuttare la nuova versione della Captur. Ottimi i risultati per lei che in poco più di 4 m offre tanta protezione per gli occupanti e per i pedoni grazie ai sistema di assistenza alla guida avanzati.

Ford Kuga

L'abitacolo della Kuga ha resistito bene nel test di impatto frontale. Le letture indicano una buona protezione delle ginocchia e femori del conducente e del passeggero. Ford ha dimostrato che un livello simile di protezione sarebbe stato fornito a occupanti di diverse stature. La protezione del torace e della parte inferiore del guidatore è stata classificata come marginale.

I test sui sedili anteriori e sui poggiatesta hanno dimostrato una buona protezione contro lesioni da colpo di frusta in caso di collisione posteriore. Una valutazione geometrica dei sedili posteriori ha anche indicato una buona protezione contro i colpi di frusta.

Peugeot 2008

Condivide la stessa piattaforma con altri modelli del gruppo PSA, come la DS 3 Crossback di seconda generazione e la Opel Corsa, i cui punteggi sono stati rilasciati all'inizio di quest'anno. Come la DS 3, la Peugeot 2008 offre un pacchetto "Safety Plus" opzionale su tutte le varianti, che aggiunge un sensore radar a fianco della telecamera standard e offre all'auto potenziate capacità di AEB.

La variazione tra la presenza o meno dell'accessorio è di una stella.

Subaru Forester

Anche il nuovo Forester di Subaru si è comportato bene in tutte le situazioni. Si è messa in mostra come auto per la famiglia facendo registrare un punteggio particolarmente buono nella protezione dei minori. Il SUV completa così una line-up a cinque stelle per il produttore giapponese.

Volkswagen Sharan

La Volkswagen Sharan e la sua gemella Seat Alhambra, sono in circolazione da diversi anni, ma il gruppo VW ha fatto un ottimo lavoro nel mantenerle aggiornate in termini di sicurezza. Con l'aggiunta della frenata di emergenza automatica e limitatori di carico delle cinture di sicurezza posteriori.

Il risultato è una valutazione a quattro stelle ancora competitiva e le auto sono tra le poche ad offrire la compatibilità i-Size in tutti i sedili posteriori e i sistemi di ritenuta per bambini integrati come opzione nella seconda fila. Questo le rende ancora ideali per una famiglia.

Ford Mondeo

La Mondeo è stata aggiornata con AEB, pretensionatori posteriori e limitatori di carico e offre sicurezza per competere con molti nuovi veicoli. buona soprattutto la protezione dei minori.

Jeep Renegade

La Jeep Renegade rinnovata offre l'AEB solo come optional e quest'anno è l'unica vettura ad ottenere un punteggio inferiore a quattro stelle. La Jeep è finita in fondo all'elenco delle auto in classifica di quest'anno. La buona notizia secondo la NCAP è che i consumatori hanno più scelta che mai per trovare un'alternativa più sicura.

