ʺLa campagna pubblicitaria sulla nuova Golf 8 è la più estesa di sempre, soprattutto per quanto riguarda il numero e la versatilità degli elementi pubblicitari. Questo è quanto afferma Jochen Sengpiehl, Chief Marketing Officer del marchio Volkswagen. Prima di entrare nei dettagli vi ricordiamo che proprio in queste ore stiamo provando la nuova Golf e che quindi troverete la video prova sul nostro canale You Tube.

A più riprese

La campagna pubblicitaria che ha come claim la frase ʺLife happens with a Golfʺ avrà due fasi. La prima inizierà a dicembre in Germania con lo spot televisivo, che celebra l'auto come icona. Il video si concentra sui ricordi personali che le persone associano alla Golf. Al centro del filmato anche la capacità della Volkswagen di rendere le innovazioni digitali accessibili a tutti e ricordare come la Golf ha sempre democratizzato le innovazioni.

Nella seconda fase del primo trimestre 2020 la campagna sarà lanciata su altri mercati europei e integrata da un ulteriore spot televisivo. Nelle "scene di vita" contemporanee e autentiche il film presenta situazioni in cui la nuova Golf è il partner perfetto.

Fotogallery: Nuova Volkswagen Golf (2019)

49 Foto

La Golf è sempre la Golf

L'idea centrale è: "Qualunque sia la vita che vivi - la Golf è con te tutti i giorni". È indubbio, infatti, che Golf abbia fatto parte della vita dei clienti per molte generazioni e continuerà ad esserlo in futuro. Con la nuova Golf 8 tutti saranno in grado di sperimentare la digitalizzazione e la connettività di bordo.

"Quest'anno - commenta Sengpiehl - abbiamo completamente rivisto il nostro linguaggio di design, le immagini, l'identità aziendale e il nostro stile di comunicazione. Il nuovo design del marchio trasmette il nuovo atteggiamento Volkswagen: umano, aperto, invitante, trasparente, responsabile e autentico. Questo approccio ha anche costituito la base della campagna della Golf 8".