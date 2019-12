In attesa del nostro primo contatto su strada, che vedrete sabato su Motor1.com, arrivano nuove informazioni sulla Volkswagen Golf 8, nelle concessionarie dai primi mesi del 2020. La casa di Wolfsburg infatti ne ha aperto gli ordini in Germania, dove la Golf 8 ha prezzi da 27.510 euro: a questa cifra si compra la 1.5 TSI da 130 CV con trasmissione manuale a 6 marce e allestimento Life di secondo livello.

Per 1.020 euro in più c’è la versione con il motore 1.5 TSI Life da 150 CV, mentre la diesel 2.0 TDI Life da 115 CV costa da 29.155 euro. La top di gamma, in questa prima fase di vendita, è la Golf 2.0 TDI Life da 150 CV con trasmissione DSG a 7 marce: costa 33.840 euro.

Base, ma non si direbbe

Compresi nel prezzo della Golf Life ci sono i cerchi in lega di 16”, il volante e il pomello del cambio in pelle, il tappetino per ricaricare senza filo gli smartphone, il sistema multimediale con schermo di 10”, la compatibilità per smartphone ed i sensori di parcheggio.

Il costruttore tedesco ha anticipato che sarà disponibile anche l’allestimento base, con prezzo di partenza a meno di 20.000 euro, che include di serie il mantenimento in corsia, la frenata automatica con funzione anti-investimento di pedoni e ciclisti, la strumentazione digitale, lo schermo di 8,25” nella consolle, i fari a LED e il “clima” automatico. Non si conoscono ancora le dotazioni dei più ricchi allestimenti Style ed R-Line.

Il primo ibrido è il 1.5 eTSI

Nella prima fase di vendita, sono ordinabili l’allestimento Life ed i quattro motori da 115 a 150 CV. Successivamente, insieme alla base e alle versioni Style ed R-Line, arriverà anche il sistema ibrido leggero eTSI basato sul 1.5 da 150 CV, che adotta un moto-generatore con funzione di recupero dell’energia nei rallentamenti; nelle riprese lo stesso sistema migliora la spinta del 4 cilindri. La Golf 8 in totale avrà 5 sistemi ibridi: tre di tipo leggero, con potenze di 110, 130 e 150 CV, e due plug in da 204 e 245 CV.