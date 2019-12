Sarebbe bellissimo svegliarsi il 25 dicembre e trovare in cortile la macchina dei propri sogni impacchettata con tanto di fiocco e pronta da scartare. Purtroppo, però, non è una cosa che succede tutti i giorni e proprio per questo abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei casi più interessanti e invidiabili visti in rete negli ultimi anni.

Prima di partire, vi chiediamo di farci sapere nei commenti quale sarebbe l'auto che vorreste vedervi recapitare per Natale.

La più incredibile

In questa raccolta ci sono alcuni volti che sicuramente riconoscerete, come ad esempio Tim Burton, in arte Shmee150, che proprio lo scorso 25 dicembre ha ritirato la sua McLaren Senna presso il Technology Center di Woking, nel Surrey.

Nella foto lo vediamo intento nell'"unboxing" e possiamo solo immaginare l'emozione di avere a che fare, da lì a poco, con 800 CV e una delle aerodinamiche più estreme presenti su una sportiva stradale.

La più costosa

Questa, che è una consegna, rientra sempre nelle avventure di Shmee, che stavolta ha raggiunto il fortunato proprietario della Koenigsegg Agera che si vede nella foto per un Natale che, a quanto pare, non contempla soporiferi pranzi con i parenti. Nel video viene spiegata la storia della vettura dal suo recupero a Hong Kong, fino al completo ripristino e rivisitazione in termini di dettagli estetici.

Per intenditori

Difficilmente qualcun direbbe di no ad un'offerta del genere. Si tratta di una Porsche 911 991.1 GT3 RS pronta per essere recapitata al fortunato possessore. In questo caso l'identità è rimasta nascosta, ma l'invidia è comunque alle stelle.

Sotto il cofano ci sono 500 CV e uno dei motori più puri in circolazione, un 4.0 l flat six aspirato da quasi 9000 giri. Cos'altro fa perdere la testa di questa Porsche? Guardate l'alettone posteriore.

E questa?

Lamborghini Huracàn Performante addobbata come un albero di Natale. Questa stravagante idea arriva dal canale You Tube di "the ACE family" (sopra la copertina del video in questione). A quanto i pare i 640 cv del suo V10 5.2 l aspirato non sono bastati per non passare inosservati e quindi il padre ha ben pensato di aggiungere qualche decorazione a tema natalizio per far girare la testa a tutto il vicinato.

Anche a ruote alte

Abbiamo detto supercar, ma anche un SUV da 650 cv e oltre 300 km/h come la Urus fa la sia figura come regalo di Natale. Sfortunatamente non ci sono informazioni precise su chi abbia ricevuto in dote il bestione di Sant'Angata Bolognese, certo è che oltre alle prestazioni si sarà ritrovato per le mani anche tanto comodità per tutta la famiglia.

La più bella

Archie Hamilton, un altro famoso you tuber inglese, ha assistito al regalo di Natale che senza troppa difficoltà potrebbe essere definito come uno dei più belli di sempre. Una Alfa Romeo 8C che lo stesso Archie ha deciso di regalare ai suoi follower.

Non nel senso fisico del termine, ovviamente, l'auto è stata usata come contenuto speciale proprio per la giornata di Natale, per allietare i fan con una visione celestiale.

Quella che mette tutti d'accordo

Un vero e proprio sogno proibito. Non solo per i pochi esemplari, quanto per il fatto che le ultime quotazione della Ferrari 250 GTO stanno raggiungendo livelli astronomici. L'ultimo esemplare battuto all'asta, infatti, ha raggiunto i 70 milioni di dollari.

Quella nella foto non è stato il regalo di nessuno, ma ci piace immaginarci che sia l'auto più desiderata in assoluto.

Ancora lui

Si torna indietro a qualche anno fa, ma a questo punto è chiaro che il caro Tim Burton ne abbia passati di Natali speciali. Questa foto rimanda al video in cui "scarta" una delle sua shmeemobile, la McLaren 650 S Spider.

V8 da 3,8 l e 650 cv, per delle prestazioni che, all'epoca, case come Ferrari e Porsche seguivano con qualche difficoltà. Di questo passo chissà cosa avrà in serbo per il prossimo Natale.

E dire che una volta ci si accontentava delle piccole radiocomandate per giocare in casa.