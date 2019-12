Sono rimasti in due. Dopo la trasferta di Barcellona, Giuliano, Andrea e Brazo hanno decretato chi tra Nicola, Samuele e Antonio, è stato degno di poter accedere alla finale di YouTester 2019.

Perchè un Vlog?

La gita a Barcellona serviva principalmente per analizzare e capire la visione che i ragazzi avessero nel realizzare un servizio completo. Facile a dirsi, ma un Vlog deve includere dentro di se quella spontaneità e quella freschezza da parte di chi la racconta telecamera in mano, ma anche la bellezza di uno storytelling, di un racconto che sia fluido, incalzante in taluni momenti e più riflessivo in altri, oltre che avvolgente in una realtà immanente. E poi deve emozionare, coinvolgere, far vivere.

Capacità a tutto tondo

Deve essere immediato, ma comunque ricercato in termini di immagini. Ecco perchè serve avere già bene in mente cosa raccontare, ma sopratutto come. Non è sufficiente registrare tutto quello che si ha sotto tiro, ne perdersi nel ritmo o in un'analisi poco approfondita. Ed è su questi punti che Giuliano, Andrea e Brazo hanno decretato l'eliminazione di Nicola.

Samuele e Antonio

Un Nicola che ha preso con estrema sportività la sua esclusione, con un sorriso degno di un ragazzo di ottima levatura, felice per il percorso di Samuele e di Antonio. Già, perchè sono loro i due finalisti di YouTester, nonostante anche i loro vlog non fossero esenti da imperfezioni e problemi sia nella realizzazione che nell'ideazione.

Antonio Aimar, Samuele Valzano. Due caratteri agli antipodi, giunti anche a frizione e contatto: sono loro i due finalisti di YouTester 2019. E la prova finale? La più classica e impegnativa che Motor1.com Italia può proporre: realizzare un Perchè Comprarla insieme alla nostra troupe. Insomma, diventare giornalisti della nostra redazione per un giorno, con la speranza di poter conquistare quell'agognato posto in scrivania.

L'appuntamento dunque è per Giovedi 19 Dicembre alle ore 21.15 per la Finale di YouTester 2019.