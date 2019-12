YouTester, questo è il giorno della finale. Oggi si deciderà chi tra Antonio Aimar e Samuele Valzano si spoglierà della maglietta di YouTester e indosserà la maglietta di Motor1.com Italia. Andrà come andrà, quest'anno il nostro talent ha portato a far esprimere dieci ragazzi con tanta voglia ed ognuno con dei pregi specifici.

Ma sopratutto, più di ogni altra cosa, quest'anno abbiamo trovato dieci ragazzi con una grande passione per il mondo delle automobili. Basta parlare però, è tempo di accendere la camera da presa e vedere come si realizza un perfetto #PerchèComprarla. Già, ma chi sono i finalisti?

Fotogallery: YouTester 2019, il Perchè Comprarla

46 Foto

Samuele l'entusiasta

25 anni commerciante di Costarainera, Imperia, Samuele è sempre stato l'entusiasta del gruppo. Un vero personaggio genuino, che fa della comunicazione delle proprie emozioni uno dei suoi cavalli di battaglia. E prima di entrare a YouTester, aveva già cercato di "sfondare" i questo mondo della comunicazione automotive tramite un proprio canale.

Genuino, estroverso, sempre accompagnato dalle sue scarpette rosse e dal ciuffo ossigenato, ha conquistato i giudici con una grande conoscenza meccanica ed un entusiasmo difficilmente replicabile. Già, ma come se la caverà con una prova così strettamente giornalistica?

Antonio il puro

22 enne venditore d'auto di Fossano, Cuneo, Antonio non voleva nemmeno partecipare alle selezioni di YouTester, convinto di non essere all'altezza. Dopo una chiacchierata allo stand di Motor1.com Italia al Salone Parco del Valentino però, ha realizzato il suo provino.

Prova dopo prova ha conquistato per la sua dialettica, la sua predisposizione giornalistica, e la sua conoscenza del mondo automobilistico. Grande divoratore dei Perchè Comprarla, sarà in grado di replicare quanto sempre ammirato?

Special Coach: Alessandro Lago

Abbiamo visto tanti guest coach in questa edizione di YouTester. Ognuno ha portato un proprio contributo importante per capire e valutare il profilo di un futuro giornalista. Peculiarità e predisposizioni pregi e difetti, ogni elemento si è rivelato dietro a prove che talvolta potevano sembrare anche scanzonate.

Ed è per questo che, per la prova delle prove, non poteva che esser presente, tra Giuliano e Andrea, Alessandro Lago. Lui è il direttore di Motor1.com Italia. In pochi sanno che proprio 18 anni fa fondò da zero OmniAuto.it rendendolo poi un punto di riferimento nel mondo del giornalismo automotive. Chi, tra Samuele e Antonio, riuscirà a convincerlo maggiormente?

Instagram Stories, scatenate il tifo

Con la stagione 2019 di YouTester, abbiamo aperto un nuovo canale Instagram dedicato al talent dove potete taggarci inviandoci stories di commento. Taggando @youtesteritalia e @motor1.com_italia. Fatevi sentire, commentando anche su Facebook, la vostra opinione è importante!

Si ringrazia per l'ospitalità:

Queen Makeda