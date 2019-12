Nelle promozioni di fine anno c'è anche spazio per una piccola peste come la nuova Abarth 695 70° Anniversario da 145 CV, in offerta fino al 31 dicembre con un listino ribassato da 20.900 a 17.500 euro, e si può acquistare con un anticipo di 2.830 euro e 48 rate mensili da 199 euro (TAN fisso 3,95%, TAEG 5.98%), mentre la rata finale residua è di 7.799,79 euro. Il massimo dei chilometri previsto per questo importo finale è di 60.000, con 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Si tratta di un’offerta su una vettura dall’immagine forte, ben differente rispetto alla Fiat 500 da cui deriva, e soprattutto ben caratterizzata sportivamente, che può essere acquistata con anticipo inferiore ai 3.000 euro, corrispondente all’eventuale permuta di un usato, e quattro anni di rate piuttosto basse rispetto al prezzo iniziale.

Alla fine, forse la scelta più frequente sarà la restituzione o il passaggio a una nuova auto, ma volendo si può riscattare il valore garantito futuro anche con un rifinanziamento.

Svantaggi

Sono da aggiungere all’importo totale i costi fissi, come IPT e PFU, non esemplificati, e sicuramente qualche accessorio in più sulle vetture disponibili: l’offerta infatti è valida solo su un numero limitato di auto in pronta consegna, da immatricolare entro il 31 dicembre.

I tassi di interesse sono piuttosto vantaggiosi, ma non a zero come per altre offerte mensili del gruppo FCA.