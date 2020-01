Mini si sta già preparando alla bella stagione con una versione particolare della sua piccola a cielo aperto. Si tratta della nuova Mini cabrio Sidewalk, caratterizzata da una colorazione metallizzata e materiali rinnovati, per una personalizzazione sempre più particolare.

La Sidewalk sarà disponibile in tutto il mondo a partire da marzo 2020 con tre differenti motorizzazioni.

Fotogallery: Mini Convertible Sidewalk

36 Foto

Dettagli esclusivi

A farsi notare fin da subito ci pensa la verniciatura esterna dedicata, con le tinte Midnight Black metallizzato, White Silver metallizzato, Enigmatic Black metallizzato, Moonwalk Grey metallizzato e Thunder Grey metallizzato, oltre al colore specifico Deep Laguna.

Specifici per la MINI Cabrio Sidewalk sono anche i cerchi in lega Scissor Spoke da 17" bicolore e il classico tetto retrattile in tela con un disegno a freccia sulla sommità, mentre all'interno e ci sono finiture particolari.

I motori

La gamma motori della MINI Cabrio Sidewalk è composta da 3 turbo benzina. La One Sidewalk è mossa dal 1.5 3 cilindri da 102 CV, che sulla Cooper Sidewalk sviluppa 136 CV. Infine, non manca il motore a 4 cilindri da 192 CV della Cooper S Sidewalk, che offre l'esperienza più sportiva.