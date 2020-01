La Jeep Wrangler è un classico tra le fuoristrada pure, e pensando alle difficili strade invernali, può essere acquistata con una singolare offerta, denominata Jeep Free, entro il 31 gennaio 2020. La Jeep Wrangler Unlimited 2.2DS Sahara costerebbe 59.000 euro, esclusi IPT e PFU, ma con questa offerta si paga meno della metà, un anticipo di soli 18.000 euro, e poi seguono due anni senza alcuna rata (quindi TAN 0%, e TAEG 0,75% per i costi di istruttoria e altre spese).

Al termine, il credito residuo è di 34.673,38 euro, che può essere utilizzato per una vettura nuova, pagato a saldo anche con finanziamento, o non pagato con restituzione dell’auto.

Vantaggi

La Jeep Wrangler non costa pochissimo, ma con questa offerta di fatto si noleggia la vettura per 25 mesi a 18.000 euro, molto meno di metà del listino di 59.000 euro, anche coprendo l’importo con una permuta, e senza rate. Il chilometraggio complessivo per il valore minimo garantito è molto alto, 45.000 km quindi oltre 20.000 km annui, con 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. E’ sicuramente un’offerta interessante, pensando soprattutto alla Wrangler come un veicolo speciale, per togliersi la voglia di due anni di guida in fuoristrada “pura”.

Svantaggi

L’importo totale, da calcolare su un lotto di vetture in pronta consegna, è destinato a salire con qualche spesa e accessorio. Si paga poco per due anni rispetto al valore totale, ma la rata finale è molto elevata, e un eventuale rifinanziamento non sarà sicuramente così vantaggioso: è un tipo di finanziamento da pensarsi come noleggio biennale, e sostituzione o restituzione della vettura.