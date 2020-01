Arriva il secondo allestimento speciale per il B-SUV ceco che, dopo la variante Monte Carlo, più sportiva, si veste con le novità della linea Scoutline, che vuole focalizzare l'attenzione sull'anima SUV del modello.

Tutto invariato a livello meccanico per quanto riguarda potenza dei motori e trazione visto che la piattaforma MQB A0 non è sviluppata per ospitare le quattro ruote motrici. I prezzi saranno svelati durante il Salone di Ginevra a Marzo, ma la prevendita sarà disponibile a luglio con le consegne che inizieranno a settembre.

Le novità fuori

L'allestimento si distingue grazie ai passaruota e alle minigonne in nero opaco e ai numerosi elementi della carrozzeria in color argento. Davanti c'è un paraurti specifico con protezione inferiore mentre la vista posteriore è dominata dal nuovo paraurti. Questi elementi, insieme ai gusci degli specchietti retrovisori e ai mancorrenti sul tetto sono rifiniti in colore argento.

Di serie ci sono anche i vetri posteriori oscurati con cornice cromata, mentre per i cerchi sono disponibili le opzioni in lega da 17” di serie, e la variante da 18” come optional. La Scoutline vede anche il badge specifico sulle fiancate.

E dentro

All'interno troviamo elementi decorativi specifici che richiamano la trama del legno e che, in opzione, possono essere scelte in total black. I sedili, che davanti sono regolabili in altezza, sono rivestiti con lo speciale tessuto Thermoflux ad alta traspirabilità.

La pedaliera in metallo è di serie. Il sistema di illuminazione d’ambiente a LED può essere scelto in colore bianco, rosso o arancione mentre a richiesta il rivestimento del cielo dell’abitacolo può essere interamente nero.