Una Maserati stradale preziosa e costosa, ma in realtà è un prototipo. Ecco a voi la Maserati 150 GT Spider del 1957 che sotto la carrozzeria realizzata da Medardo Fantuzzi nasconde telaio e meccanica da corsa della A6GCS.

Un esemplare unico per la strada con il cuore racing e la carrozzeria in alluminio che nel 2013 passa di mano per 2,7 milioni di euro. Il motore è il quattro cilindri 2.0 da 190 CV.