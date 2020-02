Fino al 31 gennaio 2020 è possibile accedere ad un’offerta sulla Seat Tarraco, recentissima SUV della casa spagnola, con un finanziamento agevolato, comprendente due anni di garanzia o 40.000 km.

La Seat Tarraco 1.5 TSI 150 CV Style a benzina , dal listino di 26.175 euro esclusa IPT, può essere acquistata con un anticipo di 5.873,50 euro e 300 euro di istruttoria pratica, e quindi 35 rate di 219 euro (TAN fisso 3.99%, TAEG 4,98%); la rata finale rifinanziabile o trasferibile come anticipo su un modello nuovo è di 14.736,96 euro.

Vantaggi

La Seat Tarraco, la più grande tra le SUV Seat, è già oggetto di alcune promozioni interessanti su varie versioni e allestimenti: in questo caso, ad esempio, c’è l’aggiunta dei due anni di garanzia, ma non mancano anche offerte con assicurazioni supplementare; inoltre le rate sono relativamente basse per il genere di vettura, grazie al buon tasso di interesse.

Svantaggi

Lo svantaggio principale è forse il limite dell’offerta a fine gennaio, solo per vetture in stock e con il contributo dei concessionari: difficile trovare la vettura dell’esempio, mentre è più probabile trovare auto più costose e con dotazioni e motorizzazioni superiori. Alcuni concorrenti offrono anticipo o tasso zero.