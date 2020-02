Da qualche anno l’americana Cigarette ha deciso di mescolare le carte nel mondo della nautica, presentando un’imbarcazione lunga 59 piedi (17,98 metri) in grado di unire velocità e comfort: è la Tirranna, un “missile” da 65 nodi di velocità con 4 motori fuoribordo V8 4.6 e una potenza complessiva di ben 2.737 CV.

Non si tratta però di un’imbarcazione da corsa, come fanno intendere i numeri, perché l’allestimento interno è da yacht di lusso. Per impreziosire ulteriormente il suo “gioiello”, la Cigarette sta portando avanti una collaborazione con Mercedes e oggi ne svela l’edizione speciale Tirranna AMG Edition, con parti in fibra di carbonio ad enfatizzarne lo spirito sportivo.

La fibra di carbonio per abbassare il baricentro

La Tirranna AMG Edition, al pari delle auto griffate AMG (divisione sportiva di Mercedes), adotta parti in materiale composito con finalità sia estetiche che funzionali, perché l’hardtop in fibra di carbonio abbassa il baricentro e rende l’imbarcazione più agile e maneggevole. La fibra di carbonio è presente in altri punti della sovrastruttura, con l’obiettivo di ridurne il peso, mentre lo scafo e il ponte di comando sono rivestiti con un laminato composito a rinforzare la parte interna di PVC.

Una Classe G a tema

La collaborazione fra Mercedes e Cigarette si estende pure alle auto, perché la casa tedesca ha realizzato un esemplare unico della fuoristrada Classe G ispirato proprio alla Tirranna AMG Edition: è la G 63 Cigarette Edition, personalizzata dall’AMG Performance Studio di Affalterbach (sede di AMG), che ha realizzato una livrea nera, grigia e gialla simile a quella dell’imbarcazione, abbinata a cerchi di 22” neri con finiture gialle e al pacchetto AMG Night Package, dotato di mascherina e griglia anteriore nere.