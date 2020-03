È passata già una settimana dall'introduzione della autocertificazione obbligatoria per comprovare le proprie esigenze di spostamento a seguito delle misure prese dal Governo per limitare la diffusione del Coronavirus. Ricordiamo che si tratta di un documento che, obbligatoriamente, deve essere mostrato alle Forze dell'Ordine in caso di controllo e che attesta che ci si sta spostando per motivi lavorativi, di salute, o per altre necessità primarie come, per esempio andare a fare la spesa.

Ricordiamo che non è fondamentale avere con sé una copia dell'autocertificazione dato che gli agenti sono tenuti a fornirne una da compilare sul posto. È però consigliato averla già stampata, in modo tale da risparmiare qualche minuto e non far perdere tempo alle Forze dell'Ordine impegnate in questo momento di crisi. Non ne avete ancora una copia? Ecco tutti i link per scaricare - in tutti i formati - l'autocertificazione.

Download autocertificazione .PDF

Il modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti si può scaricare direttamente dal sito del Ministero dell’Interno in versione PDF a questo questo link.

Download autocertificazione .DOC

Un’alternativa più comoda è quella di personalizzare il documento al computer utilizzando una versione editabile dell’autocertificazione come quella che abbiamo preimpostato a questo link.

Download autocertificazione digitale

In molti si chiedono se è possibile utilizzare una versione digitale dell'autocertificazione, fotografata con lo smartphone o utilizzando un'applicazione specifica. La risposta è no: bisogna avere con sé un modello stampato come spiegato sopra.

Sono nati alcuni siti che forniscono un'autocertificazione personalizzabile online ma non sono modelli ufficiali riconosciuti dal Governo. Si raccomanda di prestare attenzione ad eventuali truffe perché è richiesto l'inserimento di dati sensibili.

Quali sono i "comprovati motivi"?

Ma quali sono i comprovati motivi di natura lavorativa, necessità o salute che permettono di spostarsi con l'autocertificazione? Eccoli spiegati in questa tabella: