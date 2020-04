Dopo aver riscosso un grande successo dal lancio è arrivato il momento di aggiungere due nuove motorizzazioni ai listini di Audi Q3 e Q3 Sportback. Si tratta del diesel 2,0 litri da 150 CV e del benzina TFSI 1,5 litri abbinato al sistema ibrido leggero a 48 volt (MHEV).

Una prima assoluta per la Casa tedesca, visto che, fino ad oggi, il sistema mild hybrid a 48V non è mai stato abbinato ai modelli con motorizzazioni a quattro cilindri. Grazie ai vantaggi risultanti dal tipo di omologazione, la casa spera di poter rimanere competitiva quanto a offerta, anche se le oltre 12.000 unità immatricolate lo scorso anno potrebbero rimanere un miraggio nel 2020, causa Coronavirus.

Il benzina mild hybrid

Il quattro cilindri TSI adotta il sistema cylinder on demand, che disattiva due cilindri quando non c'è eccessivo bisogno di spinta. L'impianto a 48 volt fa la sua parte dal momento in cui si toglie il piede dall’acceleratore tra i 55 e i 160 km/h, dove l’auto può proseguire per inerzia fino a 40 secondi col motore spento, approfittando della funzione di "veleggio".

Fotogallery: Audi Q3 e Q3 Sportback mild hybrid

11 Foto

Man mano che le velocità calano comincia ad entrare in gioco il sistema start&stop, capace di attivarsi già a 22 km/h. Il sistema di gestione della trazione utilizza le informazioni provenienti dal navigatore e dai sensori di bordo per decidere quando è più conveniente spegnere il motore o recuperare energia.

Quanto costa

Secondo la casa la nuova Audi Q3 35 TFSI MHEV consente di percorrere 100 km con un consumo medio di 6,7 litri, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,4 secondi. La Q3 è in vendita da 37.900 euro, con la gamma declinata negli allestimenti Base, Business, Business Advanced ed S-Line edition.

La Sportback, invece, parte da una base di 40.400 euro e gli allestimenti disponibili sono Base, Business Plus ed S-Line edition.

Non solo ibrido

Per chi non vuole rinunciare al diesel arrivano anche le varianti 35 TDI, con il 2,0 litri da 150 CV e 340 Nm abbinato sia alla trazione integrale Quattro che al cambio automatico a doppia frizione S-tronic a 7 rapporti,

I prezzi partono da 40.400 euro per la variante standard, oppure da 43.600 euro per la Q3 Sportback, mentre gli allestimenti sono gli stessi del modello benzina.