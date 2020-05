Klassen è una famosa società che converte modelli Mercedes e Maybach da veicoli lussuosi in auto per capi di Stato molto esigenti. Uno di questi esempi è la Classe V trasformata in minivan sullo stile della Classe S o lo Sprinter modificato per diventare un van di lusso. Elaborazioni che trovate sul sito www.klassen-luxury.com.

Tuttavia, il tuner tedesco non si limita ai soli marchi di Stoccarda. Nel suo catalogo c'è anche Lexus, Bentley, Rolls-Royce e da poco anche questa: una Ranger Rover Autobiography trasformata in una maestosa limousine.

Pronta a tutto

In questo caso il SUV è stato allungato per poter offrire ulteriore spazio all'interno. La porzione aggiunta a questo esemplare è di un metro e adesso il "bestione" tocca i 6,21 metri di lunghezza.

Fotogallery: Range Rover Autobiography by Klassen

22 Foto

Ci sono quattro posti in più che possono essere configurati a coppie uno di fronte all'altro, ma in alternativa i clienti possono optare per soli due posti che conferiscono uno spazio per le gambe quasi infinito. La cosa migliore di questa "limo", però, è l'armatura di livello VR8 in grado di resistere a proiettili calibro 7,62 mm (fucili d'assalto) da una distanza di 10 metri.

Prezzo da capogiro

Ancora meglio, il veicolo è dotato di pneumatici antiproiettile sviluppati da Klassen, che funzionano anche in caso di danneggiamento fino a 80 km/h per 75 km. Naturalmente, come qualsiasi auto modificata dall'azienda, la limousine a prova di proiettile non è economica.

Un modello completo di tutti gli optional può raggiungere un prezzo di 750.000 euro. Il denaro, comunque, non dovrebbe essere un problema quando si parla di certi mezzi e delle persone al loro interno.