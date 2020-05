La casa d'aste RM Sotheby's ha annunciato che il prossimo evento in programma si terrà online. "Driving into Summer", questo è il nome scelto per la vendita che si aprirà alle 13 di giovedì 21 maggio con chiusura alla stessa ora del 28 maggio.

Nel caso si manifesti un alto interesse dei partecipanti alcuni lotti saranno disponibili per altre 24 ore. L'asta, curata appositamente per la piattaforma web, offrirà oltre 100 diverse auto e una selezione di cimeli tutti visibili sul sito www.rmsotheby's.com. Nelle ultime ore sono stati rivelati alcuni dei modelli che saranno presenti e l'elenco evidenzia diverse auto sportive italiane. A guidare il gruppo è una Ferrari 288 GTO del 1985, rara ed esaltante.

Protagoniste uniche

Lei è la prima all'interno della serie speciale di supercar (poi hypercar) a motore centrale del Cavallino.

Fotogallery: Ferrari 288 GTO, historical pictures

27 Foto

Si tratta della versione stradale di un prototipo nato inizialmente per i rally nel gruppo B ed è dotata di un motore V8 da 2,8 litri con due turbocompressori. Tutto ciò basta per farle sviluppare 400 CV.

Prestazioni esaltanti

La GTO poteva raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h, numero che le consentiva di prendersi il primato come auto da strada più veloce mai prodotta in quel momento. Anche l'accelerazione era impressionante, con lo 0-100 km/h liquidato in 4,8 secondi e ne bastavano altri 6 per raggiungere i 160 km/h.

Uno dei 272 esemplari prodotti sarà quindi alla portata dei partecipanti nell'asta online di RM Sotheby's. Originariamente era stata acquistata dal noto collezionista Hartmut Ibing e ha avuto solo quattro proprietari nel corso della sua storia. È anche uno dei pochi esempi originariamente dotati di aria condizionata e alzacristalli elettrici opzionali. Si stima che il prezzo possa sfiorare i tre milioni di euro.