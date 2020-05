Tutti i produttori di automobili hanno pensato a proposte specifiche per la riapertura nelle nuove fasi dell’emergenza Coronavirus (qui tutte le promozioni di maggio): ce n’è una piuttosto originale anche per Hyundai, che oltre ai consueti sconti e ai finanziamenti agevolati, propone entro il 31 maggio soluzioni per ritardare l’inizio del pagamento, e un Voucher promozionale #TorniamoAViaggiare scaricabile dal sito ufficiale. Per verificare la tipologia dell’offerta, possiamo analizzare una delle vetture più economiche della gamma, recentemente rinnovata: la Nuova Hyundai i10 1.0 MPI da 67 CV in allestimento Tech, ed equipaggiata con Connect Pack.

Con lo sconto garantito dal Voucher e il finanziamento i-Plus Next, il prezzo di listino scende fino a 12.800 euro, ma soprattutto non si versa anticipo e si inizia a pagare da gennaio 2021. Le rate sono quindi 35 di 279,77 euro al mese (TAN 1,95%, TAEG 3,38%), e c’è poi una rata finale di 6.090 euro che come di consueto è anche valore futuro garantito. Sono previste anche varie soluzioni di coperture assicurative facoltative.

Vantaggi

Per “tornare a viaggiare”, Hyundai propone più di un vantaggio, su un’auto economica nella gestione e dal design rinnovato come la i10: non c’è anticipo, si paga da gennaio, e l’idea di scaricare un “buono” dal sito somiglia alle più recenti promozioni del web marketing.

Un’offerta molto adatta per il mondo internet: anche le spiegazioni nel sito sono particolarmente dettagliate. Il TAN non è zero ma è tra i più bassi in assoluto, e non occorre un usato da rottamare.

Svantaggi

C’è da considerare, come spesso accade, qualche spesa in più oltre alle canoniche IPT e PFU: l’offerta è valida solo per le vetture disponibili in stock, e per contratti e immatricolazioni entro fine mese, per cui le vetture potrebbero essere più accessoriate rispetto al modello dell’esempio.

In più, l'importo potrebbe salire aggiungendo una delle numerose proposte assicurative, correttamente indicate come facoltative ed esemplificate su una provincia italiana.

In sintesi

Modello (esempio) Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV Tech con Connect Pack Promozione i-Plus Next con Voucher #TorniamoAViaggiare Scadenza 31 maggio 2020 Listino 15.000 euro Listino scontato 12.800 euro Servizi aggiuntivi Assicurazioni facoltative Anticipo 0 euro Rate 35 di 279,77 euro TAN 1,95% TAEG 3,38% Maxi rata finale (VFG) 6.090 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Solo vetture in stock da immatricolare entro maggio 2020