Le promozioni di maggio per le case automobilistiche che riaprono dopo il lockdown per Coronavirus, non potevano fare a meno di un marchio come Opel, che offre sconti su tutti i modelli con il motto Ripartiamo insieme.

Un esempio è quanto offerto entro il 31 maggio per un modello diffuso come la nuova Opel Corsa, ad esempio per la versione di accesso 1.2 75 CV con cambio manuale a 5 marce.

La promozione Scelta Opel consente di avere uno listino di partenza da 14.850 a 10.900 euro; le rate sono 35 da 139 euro (TAN 6,45%, TAEG 10,72%), mentre la rata finale, che è anche valore futuro garantito, ammonta a 6.874,99 euro, con un limite di 15.000 km l’anno.

Caratteristica del progetto è anche un'offerta chiamata Opel Protection: la protezione salute gratuita per un anno, per perdita di impiego, inabilità, vita, e poi alcuni servizi facoltativi a prezzi ridotti come estensione di garanzia, manutenzione ordinaria, assicurazione incendio e furto e credito protetto anche in caso di perdita d’impiego.

Vantaggi

La versione base della Opel Corsa dispone già di alcuni accessori interessanti, come il rilevatore di stanchezza, il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d’emergenza e il sistema di mantenimento di corsia.

Interessante, visto il periodo, la possibilità di assicurazioni sulla salute, offerta gratuitamente, e sui rischi di perdita del lavoro; lo sconto iniziale di circa 4.000 euro è interessante, e le rate ammontano a meno di 140 euro al mese per tre anni, con un limite chilometrico adeguato.

Svantaggi

L’offerta è valida solo per le vetture in stock, ma soprattutto con rottamazione di una vettura posseduta da almeno 6 mesi: altre offerte di questo periodo non richiedono una permuta, e sono più attente a ridurre il più possibile la spesa in questo periodo iniziale di ripresa.

Anche se la rata è sicuramente sostenibile, il tasso di interesse è tra i più alti nelle offerte del periodo.

In sintesi

Modello (esempio) Opel Corsa 1.2 75 CV MT5 Promozione Scelta Opel Scadenza 31 maggio 2020 Listino 14.850 euro Listino scontato 10.900 euro Servizi aggiuntivi Opel Protection gratuita per un anno, altre assicurazioni facoltative Anticipo 3.100 euro Rate 35 da 139,00 euro TAN 6,45% TAEG 10,72% Maxi rata finale (VFG) 6,874,99 euro Limite chilometrico 15.000 km annui Limitazioni e condizioni Solo vetture in stock con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi