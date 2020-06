Tutte le case automobilistiche hanno idee nuove per la riapertura dopo il Coronavirus: quella di Subaru si chiama VantaggioSubaru+ ed è modellata sulle offerte precedenti della Casa, ma con importanti modifiche per questo particolare momento di ripresa del mercato, e fino al 30 giugno.

In sintesi, ci sono cinque vantaggi: la prima rata dopo sei mesi, tre anni di rata e scelta di riscatto o restituzione, e poi 5 anni di garanzia e 3 anni di tagliandi in combinazione con quanto già offerto dalla Casa. La proposta è su tutta la gamma SUV 4x4: vediamo un esempio sulla Subaru XV Pure 1.6 con cambio CVT Lineartronic.

Il listino scontato di questa Subaru XV è pari a 24.500 euro esclusi IPT e PFU, comprendendo in omaggio tre anni - o 75.000 km - di tagliandi, per un valore di 760 euro. Si versa un anticipo di 6.796 euro, e dopo 180 giorni si pagano 36 rate mensili da 299 euro (TAN fisso 4,95%, TAEG 6,21%).

Il valore futuro garantito rifinanziabile è di 9.800 euro; in questo caso, viene esemplificato anche un possibile finanziamento agevolato di questo importo in 42 rate mensili da 254,89 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,31%), ma è anche possibile restituire o sostituire l'auto.

Vantaggi

Normalmente, l’originalità dei vantaggi Subaru riguardava le offerte di estensione di garanzia e tagliandi; per la riapertura delle concessionarie, sulla gamma SUV, si aggiunge la possibilità di iniziare a pagare le rate sei mesi dopo aver versato l’anticipo, che può essere sostituito da una permuta, per un totale di 42 mesi.

Se poi la vettura piace e si vuole tenere, c’è un finanziamento anche per la rata finale ad un tasso poco più alto rispetto alla prima parte del pagamento, ottenendo una rata mensile più bassa.

Svantaggi

Ci sono i normali costi in più da tenere in considerazione rispetto all’esempio, dagli oneri finanziari agli eventuali optional; forse quel che si nota rispetto ad altre offerte della concorrenza è l’anticipo da versare: è vero che le rate si pagano dopo 180 giorni, ma bisogna disporre subito di 6.800 euro, che in periodo di crisi di liquidità potrebbero mancare.

Sarebbe stato interessante mostrare nell’offerta di esempio qualche forma assicurativa sulla persona, come perdita del lavoro o malattia.