Anche un marchio storico come Renault sta reagendo alla chiusura per Coronavirus, spingendo le vendite dei propri modelli con promozioni molto interessanti.

Fino al 30 giugno l'intera gamma continua ad essere acquistabile con l'opzione Renault Restart, che era stata lanciata a maggio, ma che è sicuramente ancora attuale; vediamo un esempio di finanziamento su una Megane Duel² Blue dCi 115 con vernice metallizzata e ruotino di scorta.

Si parte da un listino scontato di 21.350 euro; l'anticipo è di 5.400 euro e le rate sono 60 da 238,61 euro (TAN fisso 5,25%, TAEG 6,09%); infine c'è il valore futuro garantito di 8.080,00 euro, con un massimo di 75.000 km e 0,10 euro per ogni km percorso in più.

Fino a qui sarebbe un normale finanziamento agevolato con maxi rata, ma l'opzione Renault Restart prevede che le prime quattro rate iniziali e le due finali siano pari soltanto a un euro l'una, mentre le altre 54 ammontino a 238,61 euro.

Il TAEG scende così a 4,13%. Queste rate da 1 euro vengono devolute alla Protezione Civile: un bel gesto, considerato il momento ancora critico.

Vantaggi

Certamente il fatto di non pagare sei rate di finanziamento è un bel vantaggio, considerando che le prime quattro coincidono con il periodo più critico della ripresa, e con un listino che prevede un buono sconto iniziale.

Oltretutto, l'importo di esempio comprende anche l'assicurazione Finanziamento Protetto e un completo Pack Service di 5 anni, con assicurazione furto e incendio e estensione di garanzia fino a 100.000 km, più un anno di Driver Insurance.

Poi con Vendita Privata Renault, anche attraverso il sito web, è possibile accedere ad ulteriori occasioni in concessionaria, per una scelta ancora più ampia.

Svantaggi

L'offerta è condizionata al ritiro di un veicolo usato immatricolato dal 2011 e di proprietà da almeno sei mesi: se il veicolo ha un certo valore potrebbe coprire l'anticipo, altrimenti bisogna considerare che l'anticipo non è zero, come altri concorrenti propongono.

Le rate a un euro, ma due rate sono solo alla fine del finanziamento; in più, oltre alle varie modalità di recesso o di risoluzione contrattuale, la promozione è interrotta in caso di inadempimento.

Oltre agli oneri finanziari, le vetture disponibili fino a esaurimento scorte potrebbero avere optional in più rispetto a quella dell'esempio.

In sintesi