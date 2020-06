Fra i tanti eventi rimandati a causa del Coronavirus, c'è anche la 24 Ore di Le Mans, la famosissima gara di endurance francese. Così come per il Motor Valley Fest Digital, però, anche questo evento ha un'alternativa virtuale: la 24 Ore di Le Mans Virtuale, infatti, inizia sabato 13 giugno alle 15:00, e qui trovate il video per seguirla in diretta.

In più, per festeggiare i 70 anni di partecipazioni e vittorie in questa gara annuale, Ferrari ha deciso di ospitare nel suo Museo Ferrari di Maranello la gara virtuale - comprese le prove libere, da mercoledì 10 a domenica 14 giugno - offrendo al pubblico la possibilità di vedere da vicino e dal vivo anche i piloti ufficiali durante le fasi di gara, notte compresa.

Come seguire la diretta

Di seguito vi alleghiamo la diretta streaming e vi riepiloghiamo il programma dell'evento digitale, che inizia mercoledì 10 giugno con le prove libere e passa alla gara ufficiale sabato 13 giugno, con i relativi orari di apertura del Museo Ferrari di Maranello per queste giornate speciali.

Data Attività Orario apertura Museo Ferrari Mercoledì 10 giugno Prove libere (10:00 - 22:00) 09:30 - 19:30 Giovedì 11 giugno Prove libere (10:00 - 22:00) 09:30 - 19:30 Venerdì 12 giugno Prove libere (10:00 - 17:00)

Qualifiche GTE (18:10 - 18:25) 09:30 - 19:30 Sabato 13 giugno Gara ufficiale (Partenza ore 15:00) 09:30 - 24:00

I protagonisti Ferrari

I visitatori avranno modo di vedere, in particolare, i piloti ufficiali di varie categorie. Fra questi, troveranno gli equipaggi delle 488 GTE numero 51 e 71 nominati per questa gara.

Della numero 52 saranno presenti due piloti, mentre Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi parteciperanno da remoto. Ecco la lista dei piloti partecipanti: