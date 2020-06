Honda è impegnata, come le altre case, nell’attività di riapertura delle concessionarie dopo la pausa per il Coronavirus, e tra le offerte del mese di giugno non mancano proposte di rateazioni agevolate.

Un esempio è per Honda Civic 1.0 Comfort 5 porte, una versione di attacco per un modello di ampia diffusione internazionale.

Il listino di questa Civic è di 23.450 euro, e scende a 18.700 euro, comprendendo anche un’estensione di garanzia XL di due anni, oltre ai tre già previsti, e con chilometraggio illimitato.

Con un anticipo di 5.250 euro, si pagano dopo 30 giorni 47 rate mensili da 199 euro (TAN 4.95%, TAEG 6,54%); al termine c’è la maxi-rata di 7.400 euro, che può essere anche rifinanziata in 36 rate mensili da 226 euro, ad un tasso un poco più alto (TAN 6,25%, TAEG 6,82%).

Vantaggi

La Honda Civic è una vettura media moderna, che può essere dotata di accessori per la guida assistita o per la connettività. La piccola 1.0 ha un costo vantaggioso per essere una segmento C, grazie ad uno sconto di 4.750 euro, e le rate di circa 200 euro permettono di dilazionare molto la spesa.

Ottima anche l’estensione di garanzia a 5 anni, e apprezzabile l’esempio di un eventuale rifinanziamento della rata finale, con tre anni di rate un poco più alte: se la vettura piace, si potrebbe anche pensare di completarne l’acquisto.

Svantaggi

Possono essere considerati svantaggi i consueti oneri finanziari non sempre esemplificati, come IPT, PFU o spese per limite chilometrico superato.

È importante, poi, tener conto che altri modelli Civic hanno motorizzazioni e allestimenti diversi rispetto al modello di esempio: bisogna quindi prevedere una spesa superiore rispetto a quella indicata, per avere una vettura acquistabile a fine giugno.

In sintesi

Modello (esempio) Honda Civic 1.0 Comfort 5 porte Promozione Honda Riapertura concessionarie Scadenza 30 giugno 2020 Listino 23.450 euro Listino scontato 18.700 euro Servizi aggiuntivi Estensione di garanzia XL per un totale di 5 anni e chilometraggio illimitato Anticipo 5.250 euro Rate 47 da 199 euro, la prima rata dopo 30 giorni TAN 4,95% TAEG 6,54% Maxi rata finale (VFG) 7.400 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Vetture in pronta consegna