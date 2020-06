Ci sono promozioni a giugno anche per una vettura esclusiva come la Tesla Model 3? Abbiamo visto precedentemente come una possibilità sia l’acquisto, attraverso il sito web, con la modalità della Pronta consegna di veicoli disponibili.

C’è però anche la possibilità di accedere ad un Ordine personalizzato, che funziona più o meno come un configuratore tradizionale, ma in forma avanzata, come ci si aspetta da Tesla, e con la possibilità di effettuare direttamente la prenotazione.

Vediamo i numeri per la Model 3 per il mese di giugno, per considerare il sistema nel suo complesso: la Model 3 più economica è la versione Standard Range Plus, con velocità di 225 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e autonomia di 409 km e un listino scontato di 46.480 euro (IVA esclusa).

In questo sconto è calcolato l'Ecobonus statale di 4.000 euro, che, come ben chiarito nel sito, può salire a 6.000 euro in caso di usato fino a Euro 4.

in più ci sono gli incentivi regionali (attualmente 10.000 euro per la Regione Lombardia) e altre agevolazioni territoriali sulle vetture elettriche, comprese le detrazioni sulle infrastrutture di ricarica.

Fino a fine mese, ci sono varie possibilità esemplificate, con i parametri modificabili dal sito, e calcolando sempre 4.000 euro di bonus: i due esempi principali sono il Leasing aziendale con 10.096 euro di anticipo, calcolando e 47 rate da 457 euro per 10.000 km l’anno, più riscatto di 23.726 euro.

L’altra possibilità è il finanziamento, con anticipo uguale e 60 mesi di rate a 441 euro (TAN 3,95%, TAEG 5.03%), più maxi rata rifinanziabile anche in due anni e 716 euro mensili. Comprando ora, la consegna stimata è ad agosto.

Vantaggi

A livello di numeri, si tratta di dati esemplificativi di fine mese, destinati a cambiare a breve; tuttavia, è da notare quanto il sito web sia stato concepito come strumento utile per l’acquisto della vettura, anche al di là dell’emergenza Coronavirus.

Ci sono le mappe delle concessionarie, quelle dei punti di ricarica, l’esemplificazione dei percorsi che si possono fare con un pieno, e poi si può effettivamente procedere all’ordine. Viene inoltre stimato il risparmio sul costo della benzina in quattro anni, che è pari a 10.400 euro.

Economicamente, a parte la scelta personale scelta ecologica, il vantaggio sta soprattutto negli incentivi all’acquisto, nelle agevolazioni territoriali sui pagamenti e sugli accessi alle aree urbane, e per Tesla anche nella gestione diretta della rete di ricarica.

Svantaggi

Il costo complessivo della vettura, che pure non è ai vertici della gamma Tesla, è ancora elevato, e sale molto facilmente non solo cambiando il tipo di modello, ma anche attingendo agli optional, soprattutto quelli tecnologici, che sicuramente hanno un’attrattiva particolarmente alta.

Attenzione nelle esemplificazioni a distinguere le offerte per privati da quelle aziendali, perché la sezione del sito "Preventivi di pagamento" è unica.

In sintesi

Modello (esempio) Tesla Model 3 Standard Range Plus Promozione Ordine personalizzato - contanti Scadenza 30 giugno 2020 Listino 50.480 euro con IPT e messa in strada Listino scontato fino a 44.480 euro con 6.000 euro di Ecobonus

Promozione Ordine personalizzato - Leasing con Ecobonus di 4.000 euro Scadenza 30 giugno 2020 Anticipo 10.096 euro Rate 47 da 457 euro Riscatto 23.726 euro Limite chilometrico 10.000 km l'anno Limitazioni e condizioni Solo per aziende

Promozione Ordine personalizzato - Fianziamento con Ecobonus di 4.000 euro Scadenza 30 giugno 2020 Anticipo 10.096 euro Rate 60 da 441 euro TAN 3,95% TAEG 5,03% Maxi rata finale (VFG) 16.268 euro