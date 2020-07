Ci sono alcune case automobilistiche che propongono offerte mensili, e altre che invece estendono le proposte per tutta l’estate: prendiamo ad esempio DR, che per la sua DR 5.0 nella versione più recente porta la scadenza delle offerte fino al 31 agosto 2020. Al plurale, perché le promozioni sono due: DR Flex e DR Jump.

Nel primo caso, la DR 5.0 viene a costare 18.900 euro (IPT e costi di immatricolazione esclusi); dopo un acconto di 3.000 euro, si pagano 60 rate mensili da 307,10 euro (TAN 6,12%, TAEG 6,12%), e soprattutto i costi accessori sono pari a zero.

Nel secondo, l’importo iniziale e l'acconto sono identici, mentre le rate sono in due fasi: la prima prevede 24 rate mensili da 162 euro (TAN 6,95, TAEG 8,11%), la seconda 60 rate da 290,10 euro.

I nomi delle promozioni si riferiscono però alle caratteristiche principali: DR Flex permette di cambiare - dal sito o via SMS - per tre volte il valore della rata, mentre DR Jump permette di iniziare la rata dopo l’estate, con “decorrenza media” a 90 giorni.

Vantaggi

La SUV italo-cinese, versione rivista in Italia della Chery Tiggo, è da sempre nota per il basso prezzo d'attacco.

Con il tempo, le vetture low cost di DR hanno preso il brand EVO, mentre la DR 5.0 fa parte della gamma top, e si può acquistare comunque partendo da 18.900 euro, con un paio di proposte di finanziamento attuali.

La prima permette un certo risparmio generale, azzerando (caso piuttosto unico) i costi fissi del finanziamento stesso, la seconda che consente di spostare un po’ in avanti i pagamenti, con inizio del finanziamento dopo l’estate e una rata più alta dopo due anni.

Svantaggi

I finanziamenti sono entrambi piuttosto lunghi, cinque anni per il primo e sette anni per il secondo; non c’è la rata finale, ma quindi neppure un valore futuro garantito per il riacquisto di un’auto nuova, e questo va tenuto in conto nel momento della rivendita.

È probabile che al basso costo iniziale corrisponda anche una certa svalutazione fra sette anni. Sono formule, insomma, che prevedono di tenere la vettura per tanto tempo.

In sintesi

Modello (esempio) DR 5.0 Promozione DR Flex Scadenza 31 luglio 2020 Listino scontato 18.900 euro Servizi aggiuntivi Possibilità di cambiare per tre volte la rata, zero costi di finanziamento Anticipo 3.000 euro Rate 60 da 307,10 euro TAN 6,12% TAEG 6,12% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non indicate

Promozione DR Jump Scadenza 31 luglio 2020 Listino scontato 18.900 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 3.000 euro Rate 24 da 162 euro, la prima rata dopo 90 giorni; 60 da 290,10 euro TAN 6,95% TAEG 8,11% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non indicate