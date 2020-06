L'attuale Mercedes GLC restyling è arrivata sul mercato a gennaio 2019 ma, nonostante sia passato solo un anno, il lavoro sulla nuova generazione - che non dovrebbe arrivare prima del 2022 - continua senza sosta. Il video qui sotto è stato fatto da walkoARTvideos e il protagonista è proprio un muletto del SUV/crossover della Stella in fase di test.

Rispetto alla generazione attuale sembra più grande e questo potrebbe far pensare che possa essere offerto anche in configurazione a sette posti, il che avrebbe senso considerando anche la più piccola GLB arriva ad accogliere fino a sette persone.

Si aggiorna nello stile

Il camuffamento pesante - qui le foto spia - non fa ancora vedere bene i dettagli anteriori e posteriori, compreso il design dei fari. Anche se le forme generali sono familiari e ricalcano quelle dell'attuale generazione, si vede come ci siano novità importanti a livello stilistico come la posizione degli specchietti laterali, delle maniglie delle portiere e delle nervature sulla fiancata.

Guardando le foto spia qui sotto si vede come anche il montante C sia chiaramente più grande, con la linea del tetto discendente che richiama quella di una coupé. Potrebbe cambiare anche parte della vetratura laterale.

Motori

È ancora troppo presto per avere un'idea chiara di cosa ci sarà sotto il cofano, ma ipotizziamo di trovare sia motorizzazioni tradizionali che varianti ibride anche plug-in. Non ci si aspetta una variante completamente elettrica della GLC perché andrebbe a sovrapporti in gamma con l'attuale EQC. Per chi invece è alla ricerca delle prestazioni non mancheranno versioni più potenti firmate AMG.

A proposito, stiamo davvero guardando più avanti lungo la strada a questo punto. Con il GLC restaurato appena un anno fa, il modello di prossima generazione non dovrebbe arrivare prima del 2022.