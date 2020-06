Stanno per iniziare le ferie e con loro gli italiani si metteranno in viaggio, prediligendo maggiormente l’auto privata e mete entro i confini italiani. E proprio in vista dei trasferimenti estivi Waze, il navigatore social, si rinnova nell’interfaccia.

Un restyling che ha nei nuovi Moods uno dei punti principali: si tratta di 30 nuove icone per indicare agli altri wazers (sono più di 130 milioni in tutto il mondo) il proprio umore. Un modo per sottolineare ancora una volta la natura social e collaborativa di Waze.

Segnalazioni rinnovate

A rinnovarsi sono anche le icone per le segnalazioni lungo il percorso. Segnalazioni che possono essere di differente tipo:

Traffico

Pattuglia

Incidente

Pericolo

Prezzi carburante

Errore mappa

Autovelox

Chiusura strada

Un’interfaccia ridisegnata anche per le mappe, con colori più vivaci e una nuova filosofia di visualizzazione. Una serie di novità decise non a tavolino dalla società, ma discusse con oltre 13.000 utilizzatori abituali di Waze, per capire dove e come cambiare l’applicazione.

Come scaricare Waze

Waze è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iOS e si può scaricare da Google Play e App Store. Successivamente ci si iscrive e si inizia ad utilizzare, con la possibilità di segnalare vari pericoli o rallentamenti lungo il percorso, così da aiutare gli altri automobilisti che potranno contare su tragitti ottimizzati in base al traffico.