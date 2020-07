Continua anche per tutto il mese di luglio la promozione Renault “Ripartiamo insieme”, sempre con la consueta formula: sei rate del finanziamento vengono ridotte a un solo euro, finora sempre devoluto alla Protezione Civile.

Quasi tutti i modelli della casa sono oggetto di questa promozione: vediamo ad esempio un SUV compatto e recente come il Nuovo Captur Life TCe 100 CV, nel caso di ritiro di un veicolo usato immatricolato dal 1 gennaio 2011 e di proprietà da almeno sei mesi.

Partendo da un importo scontato di 15.750 euro, si versa un anticipo di 2.650 euro e si pagano quindi quattrorate da un euro, 54 rate da 198,92 euro e le ultime due rate sempre da un euro (TAN 5,25%, TAEG 4,31%).

A questo punto c’è la consueta formula del valore minimo garantito, che ammonta a 6.821 euro per un massimo di 50.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più: si può scegliere se sostituire o restituire l'auto, oppure rifinanziare l'importo che manca.

Vantaggi

Renault conserva la promozione dei primi mesi di riapertura dopo l’emergenza Coronavirus, mantenendo le sei rate da un euro.

Per questa offerta su Captur, alla fine le rate sono inferiori ai 200 euro, e nell’importo sono compresi Finanziamento protetto, 5 anni di assicurazione furto e incendio, un anno di Driver insurance e 5 anni di garanzia o 100.000 km.

Nei primi 5 anni, insomma, la spesa viene ben dilazionata, con una copertura di servizi molto completa.

Svantaggi

Per aderire all’offerta è ora necessario un usato posseduto da sei mesi, e almeno del 2011; occorre anche versare un anticipo, a differenza di altre proposte, sebbene l’importo di 2.650 euro potrebbe essere compensato dal valore dell’auto data in cambio.

Non è detto, in ogni caso, che l’importo finale sia uguale a quello dell’esempio, sia per gli oneri finanziari, sia per eventuali opzioni presenti nelle vetture disponibili.

In sintesi