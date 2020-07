Dopo il lungo lockdown stanno man mano arrivando tutte le novità bloccate dalla pandemia, con linee produttive riaperte e concessionarie pronte ad ospitarle. Così dopo aver avviato la produzione nello stabilimento di Valenciennes ecco che inizia in Italia la commercializzazione della nuova Toyota Yaris.

La piccola giapponese è ordinabile nel Bel Paese (l’arrivo in concessionaria è previsto per settembre) con prezzo di listino fissato a 17.200 euro per la 1.0 in allestimento Active, mentre la versione ibrida con lo stesso allestimento parte da 21.500 euro. Grazie all’offerta lancio però i prezzi scendono rispettivamente a 13.700 e 18.300 euro, ai quali si possono togliere naturalmente i 1.750 o 3.500 euro (senza o con rottamazione) degli incentivi statali.

Cosa c’è dentro

Di serie la Toyota Yaris Active monta cerchi in acciaio da 15”, climatizzatore automatico, fendinebbia, sensore pioggia e crepuscolare, monitor touch da 7”, radio DAB, compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay e sistema Safety Sense con cruise control adattivo, mantenitore attivo della corsia e frenata d’emergenza.

L’allestimento Trend aggiunge cerchi in lega da 16”, luci LED, strumentazione con computer di bordo da 4,2” e, se si sceglie il Comfort Pack (350 euro), sistema keyless e sensori di parcheggio posteriori. Al top della gamma Yaris ci sono gli allestimenti Dynamic (per la 1.0) e Style e Lounge (hybrid).

Il primo offre display da 8”, impianto audio con 6 altoparlanti, specchietto retrovisore elettrocromatico, specchietti esterni elettrici, vetri posteriori oscurati e sistema keyless. Gli altri 2 invece di serie montano climatizzatore automatico bizona, monitor touch da 8”, sistema keyless, vetri posteriori oscurati, sedili con inserti in pelle e con il Tech Pack in più (800 euro) sistema audio JBL a 8 vie e cerchi in lega da 17”.

La Toyota Yaris hybrid è disponibile anche nello speciale allestimento di lancio Premiere con head up display da 10”, carrozzeria bicolore, cerchi da 17”, impianto audio JBL e sistema di assistenza al parcheggio e cambio corsia.

Quella sportiva

Al fianco della Toyota Yaris col 1.0 benzina da 72 CV e della variante ibrida, mossa dal 1.5 turbo benzina 3 cilindri da 116 CV, inizia la commercializzazione anche della cattivissima Toyota GR Yaris. Sotto al cofano c’è il 3 cilindri di 1,6 litri da 261 CV e 360 Nm di coppia, buoni per passare da 0 a 100 in 5,5” e toccare i 230 km/h di velocità massima.

Per lei è previsto un solo allestimento – chiamato Circuit – con prezzo di partenza fissato a 39.900 euro. Di serie c’è tutto quello che si può desiderare: cerchi forgiati da 18” con pneumatici Michelin Pilot Sport 4s 225/40R18, doppio differenziale Torsen (anteriore e posteriore), assetto sportivo, pinze freno rosse, doppio scarico cromato, volante e sedili sportivi e tutti i comfort delle Yaris più tranquille.