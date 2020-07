Giusto ieri vi abbiamo parlato del probabile arrivo di un modello Jeep Wrangler dotato di V8 Hemi, dopo il teaser rivelato dalla Casa statunitense sui social.

Ebbene, quel miraggio sembra farsi sempre più reale, ora Jeep ha messo in mostra, proprio durante la presentazione del rivale Ford Bronco, le foto della concept Jeep Wrangler Rubicon 392.

30 prototipi con V8 e 4x4 già pronti all’azione

Un modello inedito che lascia per strada i motori a 4 e 6 cilindri per adottare, prima volta per una Wrangler di serie, un V8 di 6,4 litri. Per ora però si tratta solo di una concept, simile a quelle viste negli anni allo storico raduno Jeep di Mohab, anche se - almeno pare - la fabbrica di Toledo, dalla riapertura post lockdown da COVID-19, ne avrebbe prodotti già 30 esemplari.

Un numero irrisorio per un'auto di produzione, mentre per trattarsi di una semplice concept è una produzione già piuttosto buona. Che la Wrangler V8 si stia apprestando a diventare un'ambitissima edizione limitata?

Potente e cattiva

Il V8 della Jeep Wrangler Rubicon 392 è in grado di sviluppare la bellezza di 450 CV e 610 Nm di coppia, trasmessi a tutte e 4 le ruote attraverso un cambio automatico a 8 rapporti. Le specifiche meccaniche non sono ancora state rese note del tutto, ma sappiamo che la Wrangler più potente della storia monta un doppio differenziale su entrambe le estremità degli assi.

Specifiche da fuoristrada duro e puro completate da assetto rialzato di 2" (poco più di 5 cm) rispetto alla Wrangler normale, con pneumatici da 37” montati su nuovi cerchi da 17” con sistema di bloccaggio “Bead-lock”.

Ma quando potrebbe arrivare?

Dopo i continui responsi negativi da parte della dirigenza Jeep sulla messa in produzione di una Wrangler V8, per motivi soprattutto legati alla sicurezza, con l’arrivo del Rubicon 392 Concept la società afferma che, per rendere l’auto conforme agli standard, sono stati maggiorati i supporti del motore e che anche il telaio ha subito delle modifiche.

Se il Wrangler Rubicon 392 Concept diverrà realtà, è difficile immaginare che l’auto comparirà negli showroom già da quest'anno. La fabbrica di Toledo ha infatti davanti a sé un anno intenso, con l'aggiunta a listino del pickup Gladiator dotato di V6 turbodiesel e l'introduzione della versione ibrida plug-in 4XE della Wrangler.