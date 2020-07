La presentazione di una nuova generazione di Mercedes Classe S è sempre un evento, perché l'ammiraglia della Stella da sempre rappresenta la punta di diamante della Casa, nonché anticipatrice di trend stilistici e tecnologici del resto della gamma.

E così il debutto della nuova generazione (nome in codice W223) previsto per settembre rappresenta un appuntamento non da poco. Di lei abbiamo già visto numerose foto spia, alle quali aggiungiamo oggi un nuovo set con protagonisti muletti ormai ben poco camuffati.

Design ancora più elegante

Parlando di stile, uno dei dettagli che si nota fin da subito è la forma delle maniglie, praticamente a filo con la carrozzeria. Un particolare che permette di avere un design molto più pulito e migliorare l'aerodinamica della nuova Classe S, così da migliorare anche i consumi.

Altri elementi che balzano all'occhio sono i gruppi ottici, con quelli anteriori maggiormente affilati e stretti e quelli posteriori non più a sviluppo verticale ma orizzontale e che si estendono sul portellone. Non si nota ma rappresenta invece un dato non indifferente l'aumento del passo (vale a dire la distanza tra asse anteriore e posteriore), per una ancora migliore abitabilità.

In generale comunque lo stile della Classe S W223 sembra molto simile a quello della generazione attuale, con alcuni elementi ripresi (e modificati) dal restyling Classe E.

Interni sempre più tecnologici e raffinati

Le vere differenze si vedranno soprattutto in abitacolo, dove ci si troverà davanti a un design completamente nuovo, come già visto nei primi teaser pubblicati direttamente da Mercedes. Ci saranno 5 monitor (con una versione aggiornata dell'MBUX), head-up display e la classica eleganza tipica della Classe S.

Le immagini però non lasciano trasparire quelli che saranno i miglioramenti a livello tecnico: la nuova Mercedes Classe S sarà infatti costruita su una piattaforma completamente nuova, per feeling di guida migliore, maggior leggerezza e motori elettrificati.

Per saperne di più l'appuntamento è per il prossimo settembre, con la presentazione della nuova ammiraglia Mercedes.