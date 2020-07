Ogni giorno in Italia vengono rubate 261 auto, in pratica 11 ogni ora. Sono i dati 2019 del "Dossier sui Furti d'Auto" elaborato da LoJack Italia, parliamo di 95.403 auto rubate in un anno e di queste appena 3 su dieci sono state ritrovate (36% ovvero 34.000 unità), lasciandone quindi oltre 61.000 in mano al mercato nero di ricambi ed esportazioni.

I furti si concentrano come sempre sulle auto più vendute, per la "legge dei grandi numeri": quindi si parla soprattutto di Fiat Panda, 500 e Punto. Eppure, anche il SUV Nissan Qashqai sta entrando velocemente nel mirino dei ladri. È interessante però notare che i furti si sono polarizzati principalmente su cinque Regioni, mentre altre sono rimaste praticamente "theft free".

La classifica completa

Nella "Top 5" delle Regioni interessate maggiormente dai furti d'auto del 2019, troviamo in quinta posizione la Lombardia con il 10%, mentre appena fuori dal podio c'è la Sicilia, con il 14%.

Medaglia di bronzo alla Puglia con il 17%, poco meno del Lazio che occupa la seconda posizione con il 18%. La regione più colpita dai furti, però, è decisamente la Campania: un'auto su quattro è stata rubata qui nel 2019.

Il Piemonte registra circa la metà dei furti della Lombardia, fermandosi al 5%. Le altre regioni, invece, si fermano al 2%, all'1% e in certi casi anche allo 0%, diventando ufficialmente "theft free".

Posizione Regione Percentuale furti 1. Campania 25% 2. Lazio 18% 3. Puglia 17% 4. Sicilia 14% 5. Lombardia 10% 6. Piemonte 5% 7. Calabria 2% 8. Emilia Romagna 2% 9. Abruzzo 1% 10. Sardegna 1% 11. Toscana 1% 12. Veneto 1% 13. Basilicata 0% 14. Molise 0% 15. Umbria 0% 16. Marche 0% 17. Liguria 0% 18. Friuli Venezia Giulia 0% 19. Trentino Alto Adige 0% 20. Valle d'Aosta 0%

Marchi e modelli più ricercati

Parlando di brand, Fiat rimane il marchio più colpito in fatto di furti: basti pensare che delle 95.403 auto rubate, ben 36.847 erano Fiat. Seguono in ordine Lancia, Ford, Volkswagen, Renault, Alfa Romeo, Opel, Mercedes, Audi e smart.

Scavando più a fondo nei modelli, invece, le cinque auto più rubate - come già detto, le più vendute - sono Fiat Panda, Fiat 500, Fiat Punto, Lancia Ypsilon e Volkswagen Golf.