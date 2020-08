Anno 2015: i SUV ormai una moda in tutto il mondo e ogni Casa corre per averne almeno uno in gamma, Seat compresa. In cantiere c'è già la Ateca (arrivata un anno più tardi) mentre Arona e Tarraco non sono nemmeno in fase embrionale. La Casa spagnola però vuole dare un primo assaggio di quello che sarà il suo futuro e crea così una concept.

Concept che debutta al Salone di Francoforte di quell’anno, senza vere e proprie forme da SUV, anche se del SUV aveva tutte le caratteristiche. Si chiamava Seat Leon Cross Sport Concept.

Assetto rialzato di 41 mm e trazione con frizione Haldex

Il prototipo nasce sulla base della Leon Cupra SC (con carrozzeria a tre porte) ma con un’altezza da terra maggiore grazie all'assetto rialzato di 41 millimetri. A completamento c'è un moderno sistema di trazione integrale permanente con frizione Haldex e bloccaggio elettronico del differenziale centrale.

Un 2.0 TSI da 300 CV

Spinta da un 2.0 TSI sovralimentato e con mappatura inedita della centralina, la potenza totale recita 300 CV di potenza e coppia di 380 Nm disponibile già a 1.800 giri. Al suo fianco un cambio automatico doppia frizione DSG a sei rapporti, per prestazioni davvero degne di nota: da 0 a 100 km/h in 4,9".

La concept, pur nascendo dalla volontà di Seat di esplorare le opportunità offerte dai SUV, ha un piglio sportivo non solo in termini di prestazioni, ma anche per l’impostazione dell’abitacolo, con l'arancione a dominare molti elementi dell'interno.

Sedili ergonomici rivestiti in pelle e Alcantara e le cuciture a contrasto per volante e leva del cambio, i tappetini, gli interni porta e la strumentazione. Arancione era anche la verniciatura esterna, ispirata al sole di Barcellona.

Infotainment all'avanguardia

A completare l’estetica ci pensano protezioni in plastica nella parte inferiore della carrozzeria, cerchi in lega da 19” con disegno specifico, i fari full Led (una tecnologia allora ancora poco diffusa nel 2015). All’avanguardia anche il sistema di infotainment, con connettività full link per l'interazione con smartphone iOs o Android. Altre chicche sono cruise control adattivo e sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

Rimasta un mero esperimento estetico e tecnologico, la Leon Cross Sport Concept del 2015 è stata un passo importante per Seat, una concept il cui obiettivo principale è stato quello di preparare il pubblico - abituato alle bestseller Ibiza e Leon - a modelli completamente nuovi e alti da terra.