Ci avviciniamo alla settimana di Ferragosto e con lei all’unico giorno da bollino nero per traffico sulle autostrade italiane. Le previsioni infatti danno milioni di automobilisti pronti a salire in auto e raggiungere i luoghi di villeggiatura, con quelli liguri finalmente raggiungibili percorrendo il nuovo ponte di Genova San Giorgio.

Una situazione critica, ma non per tutto il weekend, con meteo avverso nelle regioni del sud. Viaggi all’insegna del maltempo ma con una buona notizia: i prezzi dei carburanti continuano a scendere e la media italiana è di 1,401 per la verde e 1,288 per il gasolio.

Sabato 8 agosto

Sarà sabato il giorno con traffico da bollino nero, con lunghe code verso le zone di villeggiatura. Una situazione molto difficile limitata alla mattinata, mentre nel pomeriggio viene segnalato bollino rosso (traffico critico), per poi migliorare in serata col ritorno alla normalità.

Dalle ore 8.00 alle 22.00 sarà vietato il traffico ai mezzi pesanti, per non peggiorare ulteriormente la situazione.

Domenica 9 agosto

Traffico calmo per domenica, con un solo bollino giallo segnalato nella mattinata verso i luoghi di villeggiatura. Per il resto della giornata si prevede una situazione normale su tutta la rete, sia verso zone turistiche sia verso le grandi città.

I mezzi pesanti dovranno fermarsi dalle 7.00 alle 22.00.

Previsioni meteo

Sabato tempo sereno quasi ovunque, con possibilità di temporali forti su Calabria e Basilicata e rovesci moderati sull’arco alpino. Quasi ovunque le temperature saranno superiori ai 30°, con picchi di 36° a Firenze e 35° a Roma.

Domenica tempo soleggiato su tutta Italia, mentre in serata sono previsti rovesci sulle Alpi centro orientali. Temperature stabili con massima di 37° prevista a Firenze.