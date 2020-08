2 / 8

Aston Martin entra nel mondo dei PAV nel 2018, dopo aver pubblicato uno studio di design chiamato Volante Vision. L'idea è una forma triangolare e spazio per tre passeggeri.

La Casa sportiva britannica non ha fornito molte informazioni a riguardo, se non che i motori vengono forniti dalla Rolls-Royce (quella aerea, non automobilistica), e per il momento la Volante Vision non è mai stata immortalata durante il volo.