Lo sappiamo fin troppo bene: la nuova Bentley Continental GT è una delle gran turismo più desiderabili di oggi, ma le dimensioni dell'auto (o il suo prezzo) sono un ostacolo.

Ebbene, Bentley ha lanciato una gamma di modellini in scala perfettamente dettagliati per rendere più realizzabile il sogno di possederne una.

Disponibili in scala 1:64, 1:43 o un anche 1:8, le nuove repliche sono sviluppate sotto la stretta supervisione del Bentley Design Studio, per garantire una precisione assoluta.

Fa sempre male al portafogli

Il modello più grande in scala 1:8, misura 78 cm di lunghezza e ha un prezzo di 6.995 sterline (7.733 euro al cambio attuale). Si tratta di un pezzo realizzato unicamente su ordinazione, che richiede oltre 300 ore per l'assemblaggio e comprende 1.000 pezzi singoli. È realizzato in resina e poggia su una base verniciata.

Esattamente come la Continental GT vera e propria, anche col modellino viene fornito con un elenco completo di optional, tra i quali figurano un'ampia scelta di colori per la carrozzeria, vari tipi di cerchi in lega, tinte per griglia inferiore, pinze dei freni e la sigla della targa.

Naturalmente si può personalizzare anche l'abitacolo: posizione del guidatore (sinistra o destra), colore della pelle (si, vera pelle), tipo di trapuntatura del sedile, impiallacciature e tappeti.

Per tutte le tasche

La Continental GT in scala 1:43 è un'altra splendida replica della quintessenza delle Grand Tourer. Le linee scultoree dell'iconica coupé si rispecchiano nella versione in miniatura, realizzata utilizzando resina di altissima qualità.

La scatola e la base sfoggiano l'iconico logo alato Bentley e il modellino è disponibile nelle tinte Khamun con dettagli Blackline e interni Beluga, oppure in Grigio Tempesta con interni Brunel e lino: due combinazioni molto classiche per Bentley, selezionate da alcuni dei clienti più esigenti del marchio.

Ultimo, ma non ultimo

Infine, il modello in scala 1:64 da 12 sterline, circa 15 euro, viene creato utilizzando metallo pressofuso con pneumatici in gomma morbida ed è disponibile in una vasta scelta di colori tra cui: Ice, Orange Flame e Sequin Blue. Misura 3,1 cm di larghezza e 7,7 cm di lunghezza.