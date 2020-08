Una casa automobilistica come Ford ci ha da tempo abituati ad offerte piuttosto aggressive: queste continuano su tutta la gamma, grazie anche agli attuali EcoBonus sulle vetture ibride, su un modello attuale come la Fiesta “alta”, vale a dire la Ford Fiesta Active 5 porte, con motore EcoBoost 1.0 ibrido da 125 CV.

In realtà, su questo modello il finanziamento IdeaFord è declinato in due tipologie: con o senza usato da rottamare.

In entrambi i casi non è previsto anticipo, mentre a cambiare è ovviamente lo sconto, e per conseguenza la rata da versare.

Se si dispone di un’auto da rottamare immatricolata da oltre 10 anni, lo sconto statale è di 1.500 euro, che si aggiunge ai 4.300 euro dei Ford Partner; il listino scende quindi a 16.150 euro, con 36 rate mensili da 255,39 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,58%), più 4 euro di spesa incasso rata, e rata finale di 10.632 euro rifinanziabili.

Senza usato, il listino per la stessa auto è di 16.900 euro, perché il contributo statale è di 750 euro, e quello dei Ford Partner di 4.900 euro; le rate salgono a 278,98 euro (con TAEG che scende al 7,55%), mentre viene mantenuta la rata finale.

Il limite chilometrico rimane, con usato o senza, di 45.000 km, con 0,20 euro per km in caso di esubero. Curioso il fatto che per l’accesso all’Ecobonus occorra l’acconto obbligatorio di 1 euro, che viene poi rimborsato dal Ford Partner.

Vantaggi

Entrambe le offerte permettono sconti consistenti sul listino; nei finanziamenti di esempio sono stati aggiunti nella rata anche le assicurazioni “Guida Protetta” e quella sul Credito “4Life”.

Ottima l’assenza di anticipo, e portando la rata finale a oltre 10.000 euro, le rate triennali si mantengono relativamente basse.

Svantaggi

Oltre a costi e oneri aggiuntivi, da sottolineare il fatto che l’offerta non è per tutte le Fiesta prodotte, ma solo per le vetture in pronta consegna presenti in stock prima del 1 giugno 2020: l’offerta è anche un modo per svuotare i piazzali.

Il contributo statale, come di consueto, è soggetto ad esaurimento.

In sintesi