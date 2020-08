Promozione Hyundai i10, perché conviene e perché no

Tra le promozioni di agosto non può mancare quella di Hyundai, che propone sempre iniziative interessanti, ora accresciute dagli incentivi statali.

Questi ultimi incidono positivamente su vetture piccole dalle basse emissioni, e la casa coreana dispone nella propria gamma della nuova i10, che può ottenere uno sconto di 4.950 euro, compresi i 1.500 del Decreto Rilancio, fino al 31 agosto su una Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV Tech Connect Pack.

Per ottenere il massimo dello sconto, finché sono disponibili i fondi, occorre la rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità.

Dal listino iniziale di 15.000 euro si scende quindi a 10.050 euro, versando quindi un anticipo di 2.750 euro e quindi 48 rate mensili di 99 euro (TAN 6,10%, TAEG 8,68%); la rata finale è di 5.400 euro.

In più dal sito Hyundai è scaricabile un voucher per ottenere alcuni sconti aggiuntivi: 500 euro in caso di acquisto della prima auto, oppure fino a 1.500 euro se si possiede già una Hyundai in famiglia. Sono compresi 4 anni di assicurazione furto e incendio, ma si possono aggiungere anche altre assicurazioni facoltativa, come quella a protezione del credito.

Vantaggi

Tra incentivi statali e sconti della casa, la Hyundai i10 viene a costare decisamente poco: su questo modello si superano appena i 10.000 euro, senza gli sconti eventuali dei voucher, e con alcuni accessori in più come multimedia System con riconoscimento degli smartphone, e soprattutto i sistemi di guida assistita Smart Sense, fra i quali la frenata automatica.

L’anticipo e le rate sono molto basse, e anche la rata finale al limite potrebbe essere pagata o rifinanziata.

Svantaggi

L’offerta è valida solo per le vetture disponibili a stock, che potrebbero avere dotazioni e accessori in più; inoltre, va rottamata una vettura con almeno 10 anni di età, il cui valore quindi difficilmente potrà avere un valore di permuta, come invece indicato nell’esempio.

L’offerta sostituisce la precedente Maxi Rottamazione, rispetto alla quale è molto simile: nel sito sono infatti indicati i modelli ancora legati a questa promozione, anche se fuori dai parametri del Decreto Rilancio.

In sintesi Modello (esempio) Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV Tech Connect Pack Promozione i-Plus Gold, Ecobonus statale Scadenza 31 agosto 2020 Listino 15.000 euro Listino scontato 10.050 euro Servizi aggiuntivi Quattro anni di assicurazione furto e incendio, altre assicurazioni e servizi facoltativi; voucher aggiuntivi prima auto e altra Hyundai in famiglia Anticipo 2.750 euro Rate 48 da 99 euro TAN 6,10% TAEG 8,68% Maxi rata finale (VFG) 5.400 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Per l’ottenimento del contributo statale massimo, rottamazione di una vettura immatricolata da almeno 10 anni