Xiaomi, il gigante cinese della tecnologia, aggiunge una nuova chicca alla sua ultima creazione. Da oggi infatti, il Ninebot GoKart Pro sarà disponibile nella versione “Lamborghini Edition”, grazie alla collaborazione con la Casa del Toro. Una Lamborghini elettrica per tutte le tasche insomma.

Certo, la presenza su strada non è proprio come quella di una vera Lambo, ma in quanto a stile il Ninebot Pro non se la cava male: indossa con orgoglio l’ormai iconico color “Giallo Orion” e tutti gli adesivi e loghi necessari a renderlo parte della famiglia Lamborghini.

Inoltre, l’imponente alettone stile Huracán conferisce un’aria molto racing. Anche il piccolo volante e il sedile (relativamente confortevole per un go-kart) sono di ispirazione corsaiola.

Divertimento in pista assicurato

Così come il normale Ninebot GoKart Pro, anche la Lamborghini Edition è completamente elettrica e dispone di una batteria da 432 kWh, sufficiente per completare circa 62 giri di un circuito di 400 metri ad una velocità massima di circa 40 km/h.

Questa versione speciale è inoltre dotata di fari LED e un sistema audio che simula il sound dei veri motori Lamborghini. Immancabili gli pneumatici su misura per facilitare la derapata e aumentare il divertimento.

L'edizione Lamborghini del Ninebot GoKart Pro sarà lanciata in Cina il 16 agosto, al prezzo di 9.999 Yuan cinesi (circa 1.200 euro al cambio attuale). Non ci resta che attendere news sull’arrivo anche in Italia di questo giocattolino “da grandi”.