La National Association for Stock Car Auto Racing, meglio conosciuta come NASCAR, ha annunciato una nuova importante collaborazione con Motorsport Network.

Da oggi Motorsport.tv permette di accedere a contenuti esclusivi grazie ad un canale interamente dedicato alla serie automobilistica americana più amata al mondo.

Fotogallery: Le gare NASCAR su Motorsport.tv Channel

17 Foto

Sul nuovo canale, gli appassionati di tutto il mondo avranno a loro disposizione speciali video dai dietro le quinte della NASCAR, uno dei campionati più fan-friendly di sempre.

Una partnership ormai ben avviata e collaudata quella tra NASCAR e Motorsport Network, non solo per quanto riguarda la copertura giornalistica globale delle gare, ma anche in fatto di gestione e produzione di prodotti di supporto.

Adrenalina anche virtuale

Il reparto Motorsport Games ha infatti una licenza pluriennale per la creazione del videogioco "NASCAR Heat", nonché la gestione delle gare virtuali della eNASCAR Heat Pro League (eNHPL).

La serie eSports dedicata alle gare NASCAR ha visto una crescita davvero incredibile, soprattutto in questo ultimo periodo, dove le visualizzazioni e gli accessi al gioco sono saliti addirittura del 300%.

Una partnership strategica

"Motorsport Network, - afferma Wyatt Hicks, amministratore delegato di NASCAR Digital Media - attraverso la sua piattaforma di distribuzione globale (con 56 milioni di utenti al mese - NdR), è

il partner perfetto per aiutarci a fornire ai nostri fan in tutto il mondo il tipo di contenuti che più desiderano".

Eric Gilbert, Presidente di Motorsport.tv si è detto entusiasta del nuovo accordo:

"Aiutare un detentore di diritti di questa portata a raggiungere il pubblico globale attraverso il proprio canale ufficiale – aggiunge Gilbert – conferirà maggior valore non solo al nostro modello di distribuzione, ma anche all'esperienza dello spettatore".

Una collaborazione dunque che sarà in grado di far crescere entrambe le parti: da un lato, l'obiettivo di NASCAR di raggiungere un più ampio pubblico, dall'altro l'occasione per Motorsport Network di implementare ancora di più il crescente successo di Motorsport.tv.

Ricordiamo poi che Motorsport.tv è parte dei Motorsport Studios, un gruppo globale di produzione e distribuzione di contenuti multimediali che attraverso Motorsport Network contribuisce a diffondere in tutto il mondo le storie dello sport motoristico.

Restate sintonizzati quindi e preparatevi a scendere in pista, almeno virtualmente, al fianco dei piloti e delle auto più amate d'America, e non solo!