La serie nasce per celebrare la vittoria di classe e il record sul tracciato della Pikes Peak di Bentley, la corsa in salita più famosa del mondo. La Continental GT totalmente di serie ha stabilito il primato lo scorso anno, migliorando di otto secondi il record precedente.

Oggi questa impresa si traduce in un'edizione limitata creata da Bentley Mulliner, che segna anche la ripartenza del progetto "Collezioni" della casa.

Da perdere la testa

Questa limited edition è caratterizzata dall'esclusiva verniciatura Radium di Mulliner, kit carrozzeria in fibra di carbonio, pinze freno acid green e pneumatici Pirelli P Zero color edition. Il 35% dei veicoli include anche la stilizzazione del tracciato sulla plancia.

Fotogallery: Bentley continental GT Pikes Peak by Mulliner

8 Foto

Gli interni sono foderati in Alcantara e completano il quadro le cuciture e gli accenti a contrasto sempre in Radium. Non mancano nemmeno fasce e cinturini in fibra di carbonio e un rivestimento specifico sul cruscotto del passeggero con coperture esclusive per altoparlanti B&O in finitura nera anodizzata..

Per pochi

I 15 veicoli in programma sono già stati assegnati e le consegne inizieranno a settembre, con l'auto diretta in tutto il mondo: dalla Nuova Zelanda all'America

Come la Continental GT che ha battuto il record della Pikes Peak lo scorso anno, questo nuovo modello monta il motore a benzina a W12 biturbo. Sviluppa 626 CV e 900 Nm di coppia, accelerando da 0-100 km/h in 3,7 secondi per raggiungere i 333 km/h di velocità massima.