6 / 11

La Mazda RX-7 FD3S è il più piccolo veicolo a motore della serie Underground e ha trovato il suo posto nel gioco con Serie 6. L'auto si vince completando la 73a gara, Drift for Fifth, ed è stata la scelta del membro di Eastsiderz, Kurt per la 95esima gara "Kurt's Killer Ride" che la alterna alla sua Acura RSX Type-S.

La macchina, grazie ai 255 CV e 293 Nm di coppia erogati dal motore twin-turbo 13B-REW 1.3 Rotary, è stata in grado di essere competitiva in quattro tipi di corse, Drag, Drift, Sprint e Circuit, per merito della sua struttura leggera e compatta. Spesso è un’ottima scelta usare la Civic per gli spostamenti e tornare all'RX-7 per gareggiare.