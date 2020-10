Da sogno – proibito – di molti appassionati a futura realtà. La BM MW M3 Touring ce ne ha messo di tempo prima di ottenere il “via libera” da parte della dirigenza bavarese. Una luce verde arrivata in piena estate, con previsioni di lancio per il 2022.

Nell’attesa arrivano puntuali serie di foto spia di muletti debitamente camuffati ma che, nel caso della M3, non riescono (o no vogliono) coprire il maxi doppio rene che caratterizza (e caratterizzerà) le versioni più potenti di berlina e station medie baveresi.

Non manca nulla

Frontale anabolizzato a parte, la BMW M3 Touring metterà in campo tutta una classica serie di modifiche estetiche tipiche dei modelli modificati dal reparto Motorsport: assetto ribassato, carreggiate allargate, prese d’aria maggiorate, appendici aerodinamiche dedicate e doppia coppia di scarichi.

Una cura estetica per non confonderla con le normali Serie 3 Touring, ma sempre sotto il segno della non esagerazione.

Discorso identico per l'abitacolo, dove ci aspettiamo di trovare sedili e volante ripresi dalla berlina,dettagli sportivi come inserti in carbonio e alluminio, infotainment con menù dedicati e altre personalizzazioni.

Dovrebbe invece rimanere invariato lo spazio di carico di 500 litri, sufficienti per una vacanza con famiglia al seguito.

Doppia scelta

Per quanto riguarda la meccanica la BMW M3 Touring dovrebbe ricalcare esattamente quanto fatto dalla M3 berlina: motore 6 cilindri in linea di 3 litri disponibile in 2 step di potenza: 480 o 510 CV, a seconda che si scelga la M3 “normale” o la versione Competition.

Si potrà anche scegliere se avere la sola trazione posteriore o l’integrale M xDrive, abbinate al cambio manuale o all’automatico.

Anche l'assetto sarà riveduto e corretto, con una maggior rigidità per essere ancora più efficace tra le curve. Assetto che potrebbe concedere meno spazio al comfort, elemento fondamentale quando si parla di auto per famiglie. Chissà allora se in BMW dedicheranno cure particolari alla taratura della M3 Touring, differenziandola rispetto alla versione a 3 volumi.