Restiamo all'interno del marchio Mercedes-AMG e saliamo di livello e di potenza con la C 63 S Station Wagon. È un modello che fa parte di una specie in via di estinzione, con il suo V8 e 510 CV inviati solo alle ruote posteriori. Con il restyling nel 2018, la C 63 ha colto l'occasione per passare da un cambio automatico a 7 marce a un cambio automatico a 9 rapporti.

Ci sono già voci sulla prossima generazione della C 63 AMG, per cui si parla di motore quattro cilindri e del passaggio alle quattro ruote motrici. Un motivo in più, per gli appassionati, di innamorarsi del modello attuale!