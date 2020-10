La Honda Civic di nuova generazione ha avuto un inatteso debutto non ufficiale il mese scorso, attraverso due distinte richieste di brevetto "scoperte" e portate alla luce dai forum Civic XI. Le richieste riguardavano tanto la versione berlina a 4 porte quanto la hatchback a 5 porte, e ci consentono una prima occhiata all'undicesima generazione della berlina giapponese prima dell'esordio vero e proprio previsto per l'anno prossimo.

Il nostro team grafico non ha perso tempo e ha dato vita ai disegni fornendoci una serie di rendering esclusivi a colori che mostrano in anteprima come potrebbe essere la prossima Honda Civic con alcuni dettagli interessanti.

Meno aggressiva e più "americana"

A vedere il risultato si direbbe che la Honda Civic del 2022 debba avere un design più sobrio rispetto alla generazione attuale, in commercio ancora fino al prossimo anno. Adotta alcuni elementi di stile della sorella maggiore Honda Accord e della ibrida Insight (al momento non proposte in Europa), un trasferimento evidente nella griglia anteriore e nei fari, anche se il rendering qui devia leggermente mostrando prese d'aria frontali separate.

Inoltre, rispetto ai disegni i nostri grafici hanno aggiunto quegli elementi che è logico aspettarsi siano disponibili a listino, come cerchi più grandi dal disegno sportivo e tetto apribile, più altri dettagli che aggiungono profondità al rendering.

Appuntamento nel 2021

Ovviamente le immagini vanno prese con le dovute precauzioni poiché potrebbero ancora essere apportate modifiche al modello di produzione, che dovrebbe debuttare nella tarda primavera del 2021. Il "naso" in tinta con la carrozzeria potrebbe essere nero o cromato proprio come sulla Accord, ad esempio.

Ne sapremo di più il prossimo anno, quando Honda rilascerà le prime immagini ufficiali della Civic 2022 che sarà lanciata a livello globale nelle due varianti berlina mentre a quanto pare non sarà più offerta la versione a due porte, a causa della domanda in calo. Confermate anche quelle ad alte prestazioni Si e Type R che arriveranno poco dopo il lancio del modello base.