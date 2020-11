La nuova Honda Civic sta arrivando. O meglio, sta arrivando un prototipo il cui compito sarà quello di mostrare forma e contenuti della nuova generazione di compatta giapponese, in arrivo verso la metà del 2021.

Ad annunciarlo ci pensa un breve video teaser che mostra le forme dell’auto, con carrozzeria 3 volumi, e sottolinea il fatto che si tratti però ancora della versione prototype. Ma sappiamo bene come tra lei e quella di serie le differenze saranno davvero ben poche.

Anteprima da videogioco

Contrariamente a quanto fatto dalla quasi totalità di Case auto nell’ultimo periodo, il debutto digitale della Honda Civic Prototype non avverrà su Facebook, Youtube o piattaforme dedicate. Il suo reveal è infatti in programma su Twitch, piattaforma di streaming video famosa perché utilizzata da numerosi gamer di tutto il mondo per trasmettere in diretta le proprie sessioni di gioco.

Una presentazione particolare per un’auto che, dai 15 secondi di video, sembra essere ben differente dalla generazione attuale, con un look ancora sportivo ma senza le linee nette che caratterizzano la Civic presente oggi a listino. Una prima idea di come sarà ce la siamo già fatta qualche settimana fa con il nostro render esclusivo, basato su alcuni bozzetti sfuggiti dall’ufficio brevetti.

I motori

Commercializzata sia in versione 4 porte sia in classica 5 porte, la nuova Honda Civic sarà quasi sicuramente mossa sia da classici motori endotermici, sia da nuove unità elettrificate. Da questo punto di vista potrebbe esserci uno schema simile a quello visto sulla nuova Honda Jazz, con un 1.5 benzina unito a 2 motori elettrici.

Ci sarà naturalmente anche la più cattiva Honda Civic Type R, la più potente di sempre, che si vocifera capace di toccare i 400 CV grazie alla presenza di un motore elettrico, per un inedito schema a trazione integrale, con l’unità a emissioni zero abbinata all’asse posteriore.