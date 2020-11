Tra le offerte di novembre, in un clima incerto per la seconda ondata del Coronavirus, una casa come Kia offre qualcosa di differente rispetto alla concorrenza: per la gamma Stonic, ad esempio, c’è uno sconto sul listino grazie agli ecoincentivi della casa, e soprattutto torna a comparire il tasso zero (TAN), piuttosto raro tra le offerte del periodo.

Nel dettaglio, la Kia Stonic 1.4 MPI Style, dotata di ruotino di scorta, vernice Clear White e gli ormai noti 7 anni di garanzia, viene a costare 18.850 euro, ma su questa cifra si applicano due sconti: 2.800 euro di ecoincentivo permutando o rottamando un veicolo di proprietà da almeno 3 mesi, e 1.500 euro di extra sconto sui motori diesel e benzina.

Quindi si arriva a 14.550 euro, con un anticipo di 4.950 euro e 35 rate mensili da 128,87 euro (TAN 0%, TAEG 1,99%), mentre la rata finale ammonta a 6.752,50 euro. Possono essere incluse nel finanziamento varie assicurazioni, mentre è compresa nell’esempio la polizza Stop&Go 2.0 di Europ Assistance Italia per due anni, con auto sostitutiva in caso di furto o incendio, recupero del veicolo dopo furto e rapina e marchiatura dei cristalli.

Vantaggi

Interessante il fatto che, su alcune vetture in stock, Kia proponga sulla Stonic un’offerta speciale per i modelli a benzina o a gasolio, mentre dall’altra parte renda disponibile la versione ibrida: contrattando bene un’eventuale permuta, si potrebbe ottenere un listino iniziale ancora più basso.

Sette anni di garanzia e rate a tasso zero, con importi veramente “mini” per tre anni, sono poi due vantaggi importanti in questo particolare periodo.

Svantaggi

L’offerta ha il limite dell’anticipo da versare subito, qualora si abbia un’auto senza valore, e del fatto che si applichi solo su un numero limitato di vetture disponibili in concessionaria.

Per ottenere lo sconto massimo, occorre un'auto di proprietà da almeno tre mesi; mancano poi alcuni valori, come IPT, PFU e l’indicazione del chilometraggio massimo per ottenere il valore futuro garantito.

In sintesi

Modello (esempio) Kia Stonic 1.4 MPI Style Promozione Scelta Kia - Ecoincentivi Kia Scadenza 30 novembre 2020 Listino 18.850 euro Listino scontato 14.550 euro Servizi aggiuntivi Sette anni di garanzia, polizza Stop&Go 2.0, altre assicurazioni a richiesta Anticipo 4.950 euro Rate 35 da 128,87 euro TAN 0% TAEG 1,99% Maxi rata finale (VFG) 6.752,50 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione di una vettura in possesso da almeno tre mesi. Solo sulle vetture in stock, non cumulabile con altre promozioni