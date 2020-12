Quando si va in cerca delle offerte su una vettura low cost per il mese di dicembre, uno sguardo al listino Dacia lo si dà sempre; a maggior ragione ora che il marchio si è spostato verso un’immagine di value for money, aggiornando e modernizzando la gamma.

Come per altre case, l’attenzione del sito web ufficiale è concentrata sulle versioni a GPL: in particolare, la Dacia Sandero Streetway Comfort 1.0 TCe 100 ECO-G turbo GPL viene proposta a 120 euro al mese, corrispondenti più o meno a 4 euro al giorno. Vediamo come è configurata questa offerta, denominata come di consueto Simply Dacia.

Si parte con un listino ridotto a 10.600 euro, ad esclusione di IPT e PFU; l’anticipo è di 2.600 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 120,92 euro (TAN 5,25%, TAEG 7,76%); al termine, il valore futuro garantito è pari a 5.757,50 euro per un massimo di 45.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso.

Ci sono da pagare nella prima rata anche il costo di istruttoria pratica e l’imposta di bollo, rispettivamente 300 e 22,30 euro, ma in compenso l’offerta comprende anche Finanziamento Protetto e Pack service, che include tre anni di Furto e incendio e 1 anno di Driver Insurance.

Vantaggi

Il listino di partenza di questa Sandero è proprio basso: 10.600 euro sono un importo difficilmente raggiungibile per una vettura di questo segmento, con dimensioni interne maggiori rispetto a molte concorrenti.

La rottamazione non è richiesta, quindi l’anticipo può essere facilmente sostituito con una permuta, e la rata di 121 euro al mese è piuttosto ridotta. Al termine dei tre anni, si può decidere anche di rifinanziare i 5.758 euro rimanenti, oppure scegliere di non pagare restituendo l’auto, o passarle l'importo su una vettura nuova.

Il motore turbo GPL garantisce buoni risparmi di gestione complessivi, oltre ad alcune agevolazioni di legge.

Svantaggi

C’è qualche spesa in più sicuramente da affrontare: oltre a quanto indicato, ci sono altri oneri finanziari, ma dal momento che l’offerta è applicabile solo sulle vetture disponibili in concessionaria, potrebbero esserci alcuni optional in più da aggiungere a clima, radio e sensori di parcheggio, sicuramente già compresi in questo allestimento.

Attenzione all’uscita della nuova Sandero all’inizio del 2021, qui potete leggere la nostra prova della nuova Stepway a GPL.

In sintesi